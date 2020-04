Coronavírus: British Open também foi cancelado

O British Open, quarta e última etapa do 'Grand Slam' de golfe, também não se vai realizar este ano, com a organização do torneio a anunciar que o evento só regressa no calendário de 2021.

O Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews colocou assim fim aos rumores de que o torneio poderia ir para mais tarde no ano e pura e simplesmente anulou a edição marcada para os dias 16 a 19 de julho.

A prova, conhecida em Inglaterra como 'The Championship', só se jogará em 2021, no campo Royal St. George, informa a organização, que assim segue a tendência de adiamentos forçados pela pandemia de covid-19.

"Foi necessário cancelar o torneio com base nas recomendações do Governo do Reino Unido, autoridades sanitárias, serviços públicos e conselheiros do clube" prossegue a organização.

O British Open de golfe, que vai para a edição 149, começou em 1860 e desde a II Guerra Mundial que não era cancelado.

O Reino Unido, com 47.806 casos de covid-19 e 4.934 mortos, tem sido um dos países mais atingidos na Europa pela pandemia do novo coronavirus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.