Coronavírus: Irish Open também adiado

O Irish Open de golfe, previsto para o final de maio, também vai ser adiado por causa da pandemia covid-19, foi hoje anunciado pela organização daquela competição do circuito europeu da modalidade, o European Tour.

O segundo torneio das Rolex Series estava marcado para 28 a 31 de maio e não tem ainda data definida para a reprogramação.

A decisão de adiar "foi tomada depois de consultar todas as partes envolvidas e no espírito de saúde pública e bem estar de todos", referiu Keith Pelley, 'patrão' do European Tour

O total de torneios adiados ou suspensos passa a 12, mantendo-se ainda no calendário o troféu Hassan II, programado para Marrocos de 04 a 07 de junho.

"Vamos continuar a avaliar o conjunto de aspetos ligados ao circuito europeu de golfe e as discussões sobre a reprogramação de eventos adiados, até termos uma visão mais clara da situação mundial", referiu ainda Keith Pelley.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.