Covid-19: PGA Championship é o segundo 'major' de golfe a ser adiado

O PGA Championship, um dos quatro torneios de golfe mais importantes do calendário internacional, que seria disputado entre 11 e 17 de maio, foi adiado devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira a organização da prova.

"Durante o processo de avaliação, comprometemo-nos a seguir as indicações das autoridades de saúde pública, pelo que o adiamento é a melhor decisão para todos os envolvidos", justificou o presidente da PGA America, Seth Waugh.

O torneio, que seria disputado entre 11 e 17 de maio, em São Francisco, nos Estados Unidos, é o segundo 'major' a ser adiado devido ao novo coronavírus, depois de na semana passada o Masters de Augusta também ter sido reagendado.

O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.