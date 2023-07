Dani da Costa Rodrigues falha qualificação do The Open

Daniel da Costa Rodrigues tentou participar pela primeira vez num ‘Major’ profissional e não conseguiu passar a fase de qualificação do British Open, depois de, há duas semanas, ter obtido um resultado histórico num torneio do Grand Slam de amadores.

O português de 20 anos brilhou no Final Qualifying do The Open Championship (vulgo British Open), em Royal Cinque Ports, em Inglaterra, onde terminou no grupo dos 22.º classificados entre 62 participantes, a esmagadora maioria profissionais, havendo apenas 14 amadores.

Dani, que representa em Portugal o Club de Golf de Miramar e nos Estados Unidos a Texas A&M University, agregou 149 pancadas, 5 acima do Par, após voltas de 77 e 72. Foi o sétimo melhor amador.

Há duas semanas, tinha atingido os oitavos de final no British Amateur, um dos dois Majors amadores, igualando a segunda melhor classificação de um português na prova, superada apenas pelos quartos de final de Pedro Figueiredo em 2008.

Na semana passada, Dani foi 4.º classificado (empatado) no Campeonato da Europa Individual Amador, na Estónia, igualando o recorde nacional fixado por Daniel Silva em 1986 e 1988, e repetido em 2012 por Gonçalo Pinto.

Este Final Qualifying do The Open Championship contou com 288 jogadores divididos por quatro campos britânicos, para um total de 19 vagas: Dundonald Links (4 lugares disponíveis), Royal Cinque Ports, Royal Porthcawl e West Lancashire (todos a garantirem o apuramento aos 5 primeiros).

O 151.º The Open irá jogar-se em Royal Liverpool (Hoylake) de 20 a 23 deste e os jogadores que se apuraram para a prova final no torneio em que jogou Dani foram os sul-africanos Martin Rohwer, Charl Schwartzel e Branden Grace, o belga Thomas Detry e o francês Antoine Rozner. Note-se que Schwartzel é um antigo campeão do The Masters, outro Major.

Nos restantes campos garantiram a participação no The Open os seguintes jogadores:

Em Dundonald Links – o escocês Michael Stewart e o inglês Marco Penge (os dois primeiros classificados), e ainda o australiano Connor McKinney e o escocês Graeme Robertson – após play-off de três jogadores que prolongou-se por quatro buracos e incluiu ainda o também escocês Craig Ross.

Em Royal Porthcawl – os ingleses Laurie Canter, Brandon Robinson Thompson e Matthew Southgate, o tailandês Jazz Janewattananond e o galês Oliver Farr.

Em West Lancashire – Os ingleses Matt Wallace, Matthew Jordan e Alex Fitzpatrick, o sul-africano Kyle Barker e o amador alemão Tiger Christensen.