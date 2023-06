Daniel da Costa Rodrigues fecha British Amateur nos oitavos de final

Daniel da Costa Rodrigues alcançou um dos melhores resultados de sempre do golfe nacional em torneios do chamado Grand Slam amador, ao ser eliminado apenas nos oitavos de final do The Amateur Championship, também conhecido pela designação popular de British Amateur, o segundo Major amador, provavelmente só ultrapassado em qualidade de participantes pelo U.S. Amateur.

Para perceber-se a importância deste evento, joga-se desde 1885 e o vencedor recebe convites para o The Open Championship (o famoso British Open), o U.S. Open e o Masters, três dos quatro torneios que constituem o Grand Slam do golfe profissional.

A 128.ª edição do The Amateur contou com 288 concorrentes, em representação de 39 países. A primeira fase decorreu em stroke play (por pancadas), no Hillside Golf Club e no Southport & Ainsdale Golf Club, em Inglaterra. A segunda fase, em match play (eliminação direta) está a ser jogada unicamente em Hillside.

O jogador de 20 anos começou por concluir a primeira fase no 31.º lugar, repetindo a proeza do U.S. Amateur de 2020, quando também seguiu para a fase de eliminação direta. Assinou cartões de 70 (-2) em Hillside e 69 (-2) no Southpourt & Ainsdale, para um agregado de 139 (-4).

O cut fixou-se em 141 (-2), tendo havido 85 jogadores que ficaram dentro. Infelizmente, Hugo Camelo ficou de fora, empatado em 271.º, com 154 (+11), após resultados de 71 (Par) em Southport & Ainsdale 83 (+11) em Hillside. O vencedor da fase de stroke play foi o sul-africano Ben Wan Wyk com 132 (64+68), -11.

Depois, na segunda fase, Dani teve um desempenho dominador nas duas primeiras rondas, superando o sueco Simon Hovdal e o inglês James Claridge sempre por 3/2.

Nos oitavos de final soçobrou diante do irlandês Alex Maguire, após um longo play-off. O desempate por morte súbita foi emocionante e poderia ter caído para qualquer lado, prolongando-se por cinco buracos, altura em que o irlandês fez um birdie para selar a vitória.

Como disse um dos ‘press officers’ da Federação Portuguesa de Golfe, Rodrigo Cordoeiro, «apesar da eliminação, o Dani mostrou todo o seu valor e vai certamente subir no ranking mundial amador, tabela na qual ocupa presentemente o 83.º lugar».

Daniel da Costa Rodrigues é um dos craques da Texas A&M University, representando em Portugal o Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia.

É, obviamente, jogador da seleção nacional amadora da FPG. Aliás, brevemente irá para os dois Europeus, o individual e o de equipas. No ano passado teve ainda honras de ser convocado para a seleção da Europa Continental.

Nos últimos tempos, os melhores resultados de portugueses nestes Majors amadores foram os quartos de final de Ricardo Melo Gouveia no US Amateur de 2012 em Cherry Hill no Illinois; os quartos de final de Pedro Figueiredo no British Amateur de 2008 em Turnberry, na Escócia; os oitavos de final de Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia no British Amateur de 2012, em Royal Troon na Escócia; e os 1/16 final de João Carlota no British Amateur em 2014 em Royal Portsush na Irlanda do Norte.

Dani foi, assim, o terceiro português neste século a chegar aos oitavos de final do The Amateur e este muito perto de igualar o recorde nacional de Pedro Figueiredo.