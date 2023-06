Daniel da Costa Rodrigues quer brilhar no Europeu

Daniel da Costa Rodrigues chegou a Portugal vindo de Inglaterra onde tornou-se no terceiro português neste século a chegar aos oitavos de final do The Amateur, um dos dois Majors amadores, a par do U.S. Amateur.No entanto, apesar desse resultado histórico, que ficou perto do recorde nacional de Pedro Figueiredo, que foi quartofinalista em 2008, Dani sentiu que poderia ter feito mais."Foi um final muito agridoce. Foi um torneio excelente, mas não vou dizer que fui suficientemente longe para estar satisfeito, porque, a partir do momento que entrei no torneio, sempre foi a minha ideia ganhá-lo", disse ao português de 20 anos."Joguei muito sólido a semana toda, em todas as voltas, fossem elas de stroke play (por pancadas) ou de match play (eliminação direta). Levo muitas coisas positivas comigo para esta semana, mas, mais do que tudo, levo mais bagagem de mais um torneio que colocou-me numa posição de pressão e testou o meu jogo ao mais alto nível", acrescentou.O representante da Texas A&M University, que em Portugal joga pelo Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia, chegou aos oitavos de final onde só perdeu num diabólico play-off de cinco buracos, frente ao irlandês Alex Maguire.A 128.ª edição do The Amateur contou com 288 concorrentes, em representação de 39 países e decorreu no Hillside Golf Club e no Southport & Ainsdale Golf Club, em Inglaterra.Agora vem aí o Campeonato da Europa Individual Masculino, que começa já na quarta-feira, no Pärnu Bay Golf Links, na Estónia."Estou preparado para mais uma semana, no Europeu Individual, onde só quero pensar no sucesso", declarou Dani, extremamente motivado.