Daniel Rodrigues histórico no Europeu em Espanha

Daniel da Costa Rodrigues está a forjar uma das melhores carreiras amadoras de sempre do golfe português e tornou-se no quinto golfista nacional a alcançar um top-10 no Campeonato da Europa Individual Amador Masculino, um torneio da Associação Europeia de Golfe (EGA), realizado no Parador Campo de Golf El Saler, em Valência, sob organização da Real Federación Española de Golf.

O jogador do Club de Golf de Miramar – que milita nos "Aggies" da Texas A&M University, no circuito universitário norte-americano e, neste caso, atuou ao serviço da seleção nacional amadora da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) –, terminou no 9.º lugar, empatado com mais oito jogadores, com um total de 287 pancadas, 1 abaixo do Par, após voltas de 72, 69, 76 e 70.

"É uma competição de grande prestígio e estou orgulhoso do que fiz, mesmo sabendo que poderia tê-la vencido", disse a Record o português de 19 anos, que chegou a andar no top-5 a meio da prova.

"Sentia-me bem, mesmo antes de vir para cá. Estando ou não no top-5 (a meio do torneio), sabia do que era capaz de fazer. Sentia-me confiante e sabia que se jogasse o meu golfe as coisas iriam aparecer", acrescentou.

Um top-10 entre 144 dos melhores amadores da Europa é um bom resultado. Mesmo Hugo Camelo, que falhou o cut com 231 pancadas (80+76+75), +15, não pode dar por desperdiçada esta sua estreia na prova. O cut fixou-se em +6.

Os dois jogadores foram acompanhados pelo selecionador nacional da FPG, Nelson Ribeiro e não há dúvida de que a semana, a nível nacional, pertenceu a Daniel da Costa Rodrigues.

Como salientou o Gabinete de Imprensa da FPG, "desde a primeira edição deste Europeu, em 1986, apenas quatro portugueses tinham terminado no top-10: Daniel Silva (4.º em 1986 e 1988); Ricardo Santos (7.º em 2005); Gonçalo Pinto (4.º em 2012); e Tomás Silva (9.º em 2014). João Carlota esteve lá perto (11.º em 2015)".

Todos estes quatro jogadores venceram nas suas carreiras o Campeonato Nacional de profissionais, Daniel e Ricardo conquistaram também um título no European Tour, a primeira divisão profissional europeia. Daniel está em grande companhia!

"Dou valor ao que estou a fazer, no momento em que estou a fazê-lo. Esses marcos vêm por si só com aquilo que eu faço dentro de campo, mas claro que dá-me ânimo saber que atinjo estas metas", reagiu o português de apenas 19 anos.

Esta foi apenas a sua segunda participação no Europeu, tendo-se estreado no ano passado com um bom 29.º lugar.

O top-10 no Europeu de 'Dani', que nos Estados Unidos também é às vezes chamado de Roddy, não apareceu vindo do nada.

Antigo campeão nacional de sub-16 e de sub-18, mostrou logo ser um jogador diferente, metódico, algo introvertido, mas muito trabalhador. Depois veio o título de campeão nacional amador (2019) e logo no ano seguinte (2020) liderou o Campeonato Nacional de profissionais, terminando no 5.º lugar.

Em 2021, num Campeonato Nacional Absoluto Hyundai com profissionais e amadores a competirem em conjunto, sagrou-se vice-campeão nacional absoluto, só cedendo para o profissional Pedro Lencart. Foi apenas a segunda vez que um amador foi 2.º classificado num Campeonato Nacional com profissionais, depois de Pedro Figueiredo!

Já este ano, há duas semanas, no Amarante Golf Open – o terceiro torneio com prémios monetários mais elevados em Portugal, depois do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai e do Open Xiragolfe –, Dani foi 3.º classificado (-7), mostrando estar em boa forma para o Europeu.

A nível internacional, como amador, foi 13.º no Europeu de sub-16 em 2018 (European Young Masters), duas vezes quartofinalista no British Boys (Major de sub-18) em 2018 e 2019, vice-campeão no Campeonato Internacional de sub-18 da Bélgica, 6.º no Campeonato Internacional de sub-18 da Alemanha (German Boys), 3.º no Orlando International Junior Amateur, 5.º no Spanish Amateur Copa S.M. El Rey, 3.º no Campeonato Abierto de Madrid, 9.º no Boys Amateur (Major amador) e vencedor do Campeonato Internacional Amador de Portugal em 2019.

Para além destas marcas, já de si impressionantes, Daniel da Costa Rodrigues teve outros dois momentos altíssimos enquanto amador.

Em 2019 foi o melhor jogador da seleção da Europa Continental no 52.º Troféu Jacques Léglise, ganhando todos os seus quatro encontros diante dos representantes das Ilhas Britânicas.

E é impossível não destacar a qualificação para o US Amateur (Major amador) em 2020. Foi o primeiro português a jogar a prova desde Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo em 2012, num ano em que Melo Gouveia cometeu a proeza de chegar aos quartos de final. "Dani" esteve quase a passar a primeira fase no Bandon Dunes Golf Resort, no Oregon, e só caiu num play-off entre 18 jogadores.

Ainda como amador, em provas profissionais internacionais, obteve o 6.º lugar num torneio do Portugal Pro Golf Tour em Pinheiros Altos, em 2019, e, sobretudo, esteve ligado ao momento histórico no Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, em 2019, quando, pela primeira vez, dois amadores portugueses passaram o cut num mesmo torneio do Challenge Tour. O outro foi Pedro Cruz que também está a estudar e a competir nos Estados Unidos.

"Acho que são fases diferentes na minha carreira. Por isso, não gosto de compará-las. Não sou o mesmo jogador que era há dois anos, nem há seis meses. Por isso, não gosto de dizer que (este resultado no Europeu) é melhor ou pior", limitou-se a dizer o craque português, algo discretamente, como é seu timbre.

Daniel da Costa Rodrigues ocupa a 143.ª posição no ranking mundial amador, mas vai subir após esta prestação em Espanha.

Claro que, em Portugal, ligamos mais ao que vai-se passando pelos torneios portugueses, mas 'Dani' está a começar a salientar-se no Texas, depois de uns dois primeiros semestres em que muito treinou e, sobretudo, adaptou-se a uma nova cultura, uma nova realidade, enquanto estuda "Business Administration".

Mas agora, na segunda época ao serviço dos Aggies, os grandes resultados começaram a aparecer e, só em 2022, alcançou dois top-10 e outros dois top-20: 4.º no John Burns Intercollegiate, 6.º no Louisiana Classics, 13.º no The Aggie Invitational e 15.º no SEC Championship.

"Foi uma época positiva, na qual cresci ainda mais como jogador e uma época em que, coletivamente, fomos mais coesos. Isso fez com que a equipa fosse mais vencedora ao longo do ano. Sinto que, individualmente, foi uma época importante de afirmação e um passo importante para o meu futuro no golfe", analisou.

O regresso ao Texas está próximo, "no final de julho, para treinar e preparar-me fisicamente, para estar pronto para o Mundial (amador) em Paris, em setembro". Antes disso irá ainda representar a FPG "no Europeu de equipas daqui a duas semanas".

Entretanto, o novo campeão da Europa a nível amador é o italiano Filippo Celli que agregou voltas de 64, 74, 73 e 69 para totalizar 280 (-8), batendo apenas por 1 ‘shot’ 281 (-7) o norueguês Rasmus Neergaard-Petersen (67+77+70+67). O escocês Calum Scott ficou com a medalha de bronze, no 3.º lugar, com 282 (71+70+73+68), -6.