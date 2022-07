Daniel Rodrigues na seleção da Europa Continental

Daniel da Costa Rodrigues voltou a fazer história para o golfe nacional e tornou-se apenas no quarto português a ser convocado este século para a seleção da Europa Continental no St. Andrews Trophy.Depois de Hugo Santos, em 2002, do seu irmão Ricardo Santos, em 2004, e de João Carlota em 2014, foi agora a vez de Dani, que fez por merecer a convocação, uma vez que, no último dia de prova, foi um dos cinco jogadores da Europa Continental que venceram duelos de singulares.Mesmo assim, o St. Andrews Trophy, realizado no Penati Golf Resort, na Eslováquia, foi conquistado pela seleção das Ilhas Britânicas (Grã-Bretanha & Irlanda) por 14,5-10,5.O português que milita no Club de Golfe de Miramar e integra a equipa de golfe da Universidade Texas A&M, foi convocado no primeiro dia para os ‘foursomes’.Dani emparceirou com o italiano Pietro Bovari e empataram com o escocês Callum Scott e o inglês Arron Edwards-Hill.Também na jornada inaugural, mas em singulares, o melhor português no ranking mundial amador perdeu diante do irlandês Mark Power, por 2-1.No final desse primeiro dia, em que se jogaram quatro encontros de pares em ‘foursomes’ e oito de singulares, a Europa Continental estava com uma desvantagem de quatro pontos (4-8).Precisava de começar forte no segundo e último dia, nos ‘foursomes’ matinais. Mas foi a Grã-Bretanha & Irlanda, que impôs-se, vencendo três e perdendo um.Embora faltassem ainda os nove encontros de singulares da tarde, o ‘match’ ficava então muito perto sentenciado a favor do conjunto forasteiro, que liderava então por 11-5.Com nove jogadores de cada lado e um total de 25 encontros e outros tantos pontos em jogo (um por cada ‘match’, sendo que em caso de empate o ponto é repartido), vence a primeira equipa a chegar aos 13 pontos.E embora a Grã-Bretanha & Irlanda tenha perdido os singulares por 3-5-5,5, o certo é que não deixou fugir a vitória com os parciais de 14,5-10,5.Na derradeira jornada, Daniel da Costa Rodrigues e o italiano Pietro Bovari voltaram a jogar juntos e perderam com o inglês Sam Bairstow e o irlandês Archie Davies por 2-1.Nos singulares, Dani entrou no terceiro dos nove encontros, derrotando o inglês Barclay Brown no 18.º buraco por 2up.O campeão nacional amador terminou assim a sua prestação com uma vitória, um empate e duas derrotas.Dani já tinha participado duas vezes (em 2018 e 2019) no Jacques Léglise Trophy, a versão do St. Andrews Trophy para jogadores de sub-18.Em 2019, no Aldenburgh Golf Club, em Inglaterra, tornou-se mesmo no terceiro português a vencer pela Europa Continental o Jacques Léglise Trophy, depois de Pedro Figueiredo (2006) e de Pedro Lencart (2017). Mas nesse ano de 2019 Dani conquistou igualmente o título de MVP (Jogador Mais Valioso), já que venceu os quatro encontros que disputou.O St. Andrews Trophy é organizado em conjunto pelo R&A e a EGA (European Golf Association) e teve aqui a sua primeira edição desde 2018, já que se realiza só de dois em dois anos e em 2020 tinha sido cancelado devido à pandemia.