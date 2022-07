Diogo Rocha foi 10.º classificado no The Junior Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Rocha foi 10.º classificado na 11.ª edição do The Junior Open, uma prova que contou com os melhores amadores mistos de sub-16 de todo o mundo.

O jogador da seleção nacional da Federação Portuguesa de Golfe totalizou 221 pancadas, 5 acima do Par do Monifieth Golf Links, em Angus, na Escócia, após voltas de 71, 74 e 76.

A prova foi organizada pelo R&A, que promove também a 150.ª edição do British Open (ou The Open Championship) desta semana, em Saint Andrews, igualmente na Escócia. O campeão foi o escocês Graham Connor, de forma destacada, com voltas de 69, 67 e 67, para um total de 203 (-13).

Graham Connor bateu por 5 ‘shots’ o tailandês Ratchanon Chantananuwat, que somou 208 (-8) com ‘scores’ de 71, 67 e 70.O canadiano Eric Zhao foi 3.º classificado, com 212 (68+72+72), -4. Só seis jogadores terminaram a prova com agregados abaixo do Par.

Voltando ao único representante de Portugal, partiu para a terceira e última volta no trio dos 8.º classificados e concluiu-a com 76 pancadas, 4 acima acima do Par 72. É certo que desceu duas posições na tabela, mas, ainda, assim segurou um fantástico top-10, isolado em 10.º, entre 109 participantes.

Ontem (terça-feira), na segunda volta, jogada debaixo de ventos mais fortes do que na véspera (segunda-feira), o jogador do Club de Golf de Miramar subira oito posições (de 16.º para 8.º), graças ao resultado de 74 (+2), a juntar ao 71 (-1) inaugural. No cômputo dos 54 buracos regulamentares, totalizou 221 (+5).

O The Junior Open tem na sua lista de campeões um português, Pedro Lencart, agora campeão nacional absoluto (e de profissionais) mas que, enquanto amador, também jogava por Miramar. Lencart venceu em 2016, no Royal Troon Golf Club, em Ayershire, na costa sudoeste da Escócia, com 214 (-5).