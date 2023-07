Dobradinha de Vilamoura no Nacional de Clubes Jovens

O Clube de Golfe de Vilamoura fez a dobradinha no Campeonato Nacional de Clubes Jovens que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Santo Estêvão Golfe, em Benavente.Tal como em 2005 e 2006 – um período de ouro da coletividade algarvia – as formações lideradas pelo carismático treinador Joaquim Sequeira impuseram-se tanto no escalão de de Sub-14 como no de Sub-18.Trata-se de uma das maiores vitórias na história de Vilamoura, dado o poderio que o Club de Golf de Miramar tem demonstrado nos últimos anos.Com efeito, em sub-14, o clube sediado em Vila Nova de Gaia estava invencível desde 2018, com quatro títulos nacionais consecutivos (não houve torneio em 2020 devido à pandemia da COVID19). Em sub-18, Miramar somou cinco troféus entre 2016 e 2021, mas no ano passado já tinha sido superado pelo Clube de Campo da Aroeira.Desta feita, Miramar teve de contentar-se com o estatuto de vice-campeão nacional em ambas as provas.Em Sub-18, com 11 clubes e 13 equipas participantes (que podiam ser mistas), assistiu-se a uma prova de grande emoção, com a incógnita quanto ao desfecho a manter-se até ao fim. O Campeonato jogou-se em três voltas, por pancadas, sendo apurados diariamente os três melhores resultados de cada formação.Vilamoura somou 671 pancadas, 14 acima do Par, após voltas de 230, 216, 225. Um título arrebatado pela vantagem mínima sobre as equipas Azul (230+228+214) e Branca (224+224+224) de Miramar, que totalizaram 672 (+15).O desempate pelo título de vice-campeão, feito pela menor soma dos resultados excluídos, foi favorável aos "azuis" de Miramar, com 239 (+20) face às 248 (+29) dos "brancos" do mesmo clube.Alexander Amey, João Maria Ivo de Carvalho, João Crasi Alves e Tiago Abrantes levaram Vilamoura à vitória.Miramar Azul foi a melhor equipa na jornada de encerramento e logo com o resultado mais baixo de toda a semana, 214 (-5), o que permitiu-lhe vir de trás, do 4.º lugar, para obter o 2.º posto final.Os vice-campeões são Ana da Costa Rodrigues, Tomás Araújo, Miguel Silveira, Bernardo Costa Pinheiro e Afonso da Costa Rodrigues.Miramar Branco foi 3.º, o Oporto Golf Club 4.º com 678 (+21) e o Tavira 5.º com 688 (+31). A Aroeira, campeã em 2022, terminou no 6.º lugar, com 695 (+38).Na classificação individual oficiosa, o melhor foi Diogo Pinto Rocha, o vencedor da Taça da FPG/BPI masculina, com 216 (75+71+70), -3. Seguiram-se a campeã nacional absoluta Inês Belchior (75+74+71) e Alexander Amey (75+70+75), de Vilamoura, ambos com 220 (+1).No escalão de Sub-14, participaram seis clubes. Vilamoura assumiu o comando no primeiro dia e depois, jornada após jornada, foi aumentando a vantagem em relação ao seu principal rival de Miramar, que defendia o título. Totalizou 714 (237+243+234), +57. Miramar ficou a 23 pancadas de distância com um agregado de 737 (252+245+240), +80.Os campeões são Martim Pinto Johansen, Brooks Barker, Rodrigo Sousa Correia e Salvador Ivo de Carvalho.Miramar atuou com Francisca Ferreira da Costa, Margarida Alves, João Alvim, Henrique Ferreira da Costa e Santiago Dias.O Oporto foi 3.º com 810 (+153), seguido de Belas com 826 (+169), do Citygolf com 835 (+178) e do Estoril com 845 (+188).Em termos individuais oficiosos, Vilamoura colocou jogadores nos dois primeiros lugares e três nos cinco primeiros: Brooks Barker (78+81+75) e Martim Pinto Johansen (78+78+78) terminaram no topo com 234 (+14). O Guilherme Moreira do Oporto, foi 3.º com 236 (78+82+76), +17.