Dois portugueses em destaque no Frederikshavn Challenge

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Vítor Lopes destacaram-se esta quinta-feira na abertura do Frederikshavn Challenge, ao integrarem o top-5 do torneio dinamarquês pontuável para o Challenge Tour, que está a decorrer no Frederikshavn Golfklub.

Figueiredo, membro efetivo do Challenge Tour, estreou-se com 66 pancadas, seis abaixo do Par do campo, após registar sete 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 5, 8, 9, 10, 11, 14 e 17 contra apenas um 'bogey' no buraco 7.

Graças à estreia muito bem-sucedida, o jogador de Azeitão, que ocupa o 79.º lugar no 'ranking' da segunda divisão do golfe europeu, partilha a segunda posição do 'leaderboard', juntamente com o espanhol Manuel Elvira, ambos à distância mínima do líder, o alemão Freddy Schot, que totalizou 65 'shots'.

Vítor Lopes, por sua vez, concluiu a ronda inaugural com 67 pancadas, cinco abaixo do Par, na sequência de um 'eagle' (duas abaixo) no buraco 3, cinco 'birdies' (nos buracos 5, 810, 14 e 17) e dois 'bogeys' (11 e 13).

Enquanto o algarvio figura, empatado, no quarto lugar com o anfitrião Oliver Hundeboll, o outro representante nacional a jogar o Frederikshavn Challenge, Pedro Lencart, que há cerca de uma semana se sagrou campeão nacional absoluto com 20 pancadas abaixo do Par do Aroeira Pines Classic, vai partir para a segunda volta do 35.º posto, depois de anotar hoje 71 pancadas.