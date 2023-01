Dois portugueses no Junior Orange Bowl

João Miguel Pereira, no 25.º lugar, e Luciana Reis, na 31.ª posição, foram os portugueses que competiram no 59.º Junior Orange Bowl Golf Championship, um dos mais prestigiados eventos mundiais nos escalões etários de sub-18, realizado em Miami, no Estado norte-americano da Florida.

A prova decorreu, como habitualmente, no Biltmore Golf Course, onde houve 53 participantes no setor masculino e 34 no feminino.

João Miguel Pereira, campeão nacional sub-18, da Aroeira, fez uma excelente primeira metade de torneio. Com uma primeira volta de 70 pancadas, 1 abaixo do Par, integrou-se no grupo dos 7.º classificados, e após uma segunda ronda de 74 (+3), manteve-se no top-10, em 9.º.

Na terceira jornada marcou 79 (+8) e caiu para 28.º, empatado com o campeão de 2022, o norte-americano Nicholas Prieto. Na última volta o português fez 73 (+3) e subiu quatro posições para os 25.º empatado.

A prova masculina foi ganha pelo segundo ano seguido, por um norte-americano da Florida. Em 2022 foi Nicholas Prieto e em 2023 Jay Brooks, que totalizou 276 (-8), com resultados de 70, 69, 69 e 68.

O italiano Marco Florioli (69+70+65+74) e o porto-riquenho Kelvin Hernandez (65+71+72+70) partilharam o segundo lugar com 278 (-6).

Na prova feminina, a vice-campeã nacional sub-18, Luciana Reis, de Miramar, encerrou com 329 (+45), após voltas de 77 (+6), 86 (+15), 84 (+13) e 82 (+11). Começou por ocupar o 18.º posto, desceu para 26.ª, depois para 32.ª, antes de fechar em 31.ª.

A vencedora foi a norte-americana Anna Davis, com um total agregado ao nível do Par de 284 (72+69+70+73). A belga Savannah de Bock sagrou-se vice-campeã com 287 (+3).

Também nos Estados Unidos e na Florida, mas no Trump National Doral, igualmente em Miami, decorreu o Doral Junior Golf Classic Presented by the Orange Bowl e dois portugueses sagraram-se vice-campeões em escalões etários muito jovens.

A madeirense Nicole Sardinha, que reside em Doral, foi 2.ª em sub-13, enquanto Ricardo Castro Ferreira só perdeu no ‘play-off’ dos sub-7.

O filho de Stephane Castro Ferreira, antigo campeão nacional amador, tem 7 anos, representa o Estoril e ostenta um handicap 23.8.

Ricardo fez 38 (+2) nas duas voltas de 9 buracos e perdeu na morte súbita com o norte-americano Dacio Diaz, que também apresentou dois cartões de 38 para um total de +4.

Quanto a Nicole, somou voltas de 73 (+2) e 75 (+4) para um total agregado de 148 (+6), ficando a 7 pancadas da vencedora, a norte-americana Aphrodite Deng, que agregou 141 (71+70), -1.