Drive Challenge arranca em 2022 com 244 jogadores em seis torneios

Um total de 244 jogadores esteve envolvido no arranque do Drive Challenge de 2022, que poderemos, simplisticamente, considerar uma segunda divisão do circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), englobando atletas dos sub-10 aos sub-18 que tenham handicaps iguais ou superiores a 5,0.

Trata-se de um circuito fundamental para o fomento da modalidade e, por isso, seguido muito atentamente pelo novo departamento de Desenvolvimento Desportivo – Projeto Drive da FPG.

A sua lógica é mais regional, com os clubes e associações a terem um papel determinante na organização da esmagadora maioria dos torneios, cabendo à FPG centralizar a Final Nacional marcada para o Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, em Oeiras, no dia 6 de novembro.

Ao todo, o Drive Challenge oferece 46 torneios, entre fevereiro e novembro, nas zonas Norte, Centro, Tejo, Sul, Madeira e Açores. Cada um desses circuitos terá uma Final Regional.

"Durante 2002 iremos estudar eventuais afinações ao Drive Challenge, de modo a preparar melhor os jogadores para ascenderem ao Drive Tour", disse João Coutinho, o diretor-técnico nacional da FPG.

O Drive Challenge é supervisionado por Sofia Câmara, antiga campeã da Taça FPG/BPI, árbitra credenciada pela FPG e pelo R&A e membro do departamento de Campeonatos da FPG, bem como do Desenvolvimento Desportivo – Projeto Drive.

Note-se que os torneios realizam-se ao longo de nove buracos, por pancadas (stroke play), mas, para incentivar os jovens praticantes e motivá-los, há um resultado máximo de 10 pancadas por buraco.

Os pontos para os rankings gross e net são atribuídos de acordo com a classificação final de cada torneio e, para o ranking de clubes serão contabilizadas as vitórias gross de cada escalão.

Participam na Final Regional os primeiros 20 jogadores de cada escalão do Ranking Drive Challenge, considerando a pontuação do ranking gross.

Os vencedores dos seis torneios realizados, referentes a uma primeira etapa, foram os seguintes, sendo de destacar um resultado abaixo do Par, de Martim Pinto Johansen (-3) nos sub-12 no Algarve, e ainda o facto de ter havido seis jogadoras campeãs, provando as virtudes das competições serem mistas neste circuito:

Açores – Percurso A do Batalha Golf Course

Sub-10, Isabel Melo (Verdegolf), 59 pancadas (+23); Sub-12, Sofia Couto (Verdegolf), 59 (+23); Sub-14, Inês Sousa (Verdegolf), 64 (+28); Sub-18, Henrique Sousa (Verdegolf), 40 (+4).

Madeira – Palheiro

Sub-10, Carlota Braz Gil (Santo da Serra), 49 (+15); Sub-12, José Pedro Miranda (Santo da Serra), 47 (+13); Sub-14, André Gonçalves (Santo da Serra), 45 (+11); Sub-18, Ilaria Catania (Santo da Serra), 37 (+3).

Sul – Amendoeira P&P

Sub-10, Tomás Lima Pinto (Vilamoura), 78 (+24); Sub-12, Martim Pinto Johansen (Vila Sol), 51 (-3); Sub-14, Matteo Balzer (Amendoeira), 66 (+12); Sub-18, Dinis Silva Rebelo (Vilamoura), 55 (+1).

Centro – Montebelo

Sub-10, Santiago Dias (Cantanhede), 39 (+3); Sub-12, Bernardo Bento (Cantanhede), 52 ( +16); Sub-14, Pedro Ferreira (Quinta Lágrimas), 47 (+11); Sub-18, Aline Marques (Cantanhede), 43 (+7).

Norte – Citygolf

Sub-10, Francisco Nunes jr. (Miramar), 64 (+10); Sub-12, Henrique Ferreira da Costa (Miramar), 56 (+2); Sub-14, Guilherme Grabner Moreira (Oporto), 57 (+3); Sub-18, Diogo Marques Lopes (Citynorte), 58 (+4).

Tejo - Campo Real

Sub-10, Santiago Dias (Cantanhede), 37 (+1); Sub-12, Filipe Pinheiro (Lisbon), 45 (+9); Sub-14, Hong Bo Ren (Penha Longa), 39 (+3); Sub-18, Ricardo Morna (Belas), 39 (+3).

Esta fase do 1.º Torneio do Drive Challenge conclui-se no próximo dia 12 com o evento do Clube de Golfe da Ilha Terceira.

A próxima série de eventos regionais do Drive Challenge está agendada para 5 de março, com os 2.º Torneios das zonas Norte (Vale Pisão) e Madeira (Santo da Serra), Sul (Penina). Já no dia 6 de março realizam-se os 2.º Torneios do Centro (Quinta das Lágrimas), Tejo (Paço do Lumiar).

Nos Açores os 2.º Torneios estão fixados para 2 de abril (C.G. Terceira) e 3 de abril (Batalha, percurso B).