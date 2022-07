Drive Tour no Ribatejo foi enorme festa do golfe

Após três dias de intensa competição, chegou ao fim o 4.º Torneio do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens, disputado por mais de centena e meia de jovens golfistas em condições difíceis, devido ao calor intenso, mas sempre com muito entusiasmo e competitividade.

No Santo Estêvão Golfe, no concelho de Benavente, realizaram-se nove competições distintas, nos escalões de Sub-12, Sub-14 (estes com apenas duas voltas), Sub-16, Sub-18 e Sub-24 (competição mista).

Houve vencedores que repetiram triunfos obtidos anteriormente neste circuito – os três torneios anteriores tiveram lugar no Algarve (Amendoeira Resort), no Norte (Oporto e Miramar) e no Ribatejo (Ribagolfe). Mas também houve quem se estreasse como vencedor. Foram premiados os primeiros classificados "Gross" e "Net" em cada uma das competições.

Merece destaque o facto de seis dos nove campeões terem terminado as suas prestações com resultados agregados abaixo do Par.

No escalão de Sub-12 masculino, com 13 jogadores em prova, Francisco Reis (Orizonte) confirmou a liderança que tinha no final da primeira volta, mas precisou de dois buracos de "Play-Off" com Henrique Ferreira da Costa (Miramar), que na última volta recuperou 3 pancadas de desvantagem, terminando ambos os 36 buracos com 145 pancadas (-1). No desempate de "morte súbita", ambos marcaram Par no primeiro buraco, mas no segundo o jogador lisboeta impôs-se com um "birdie". Francisco Reis juntou este título aos conquistados nas três provas anteriores do Drive Tour 2022. O nortenho venceu em "Medal Net".

No torneio feminino a vitória foi para Francisca Ferreira da Costa, que tinha terminado a volta inicial na 3.ª posição. A jogadora de Miramar fez uma volta de 82 pancadas, fechando com 4 de vantagem em relação a Margarida Alves, sua companheira de clube, que tinha sido a melhor no primeiro dia. Francisca Ferreira da Costa juntou esta vitória às anteriormente alcançadas em Miramar e no Ribagolfe. Camila Pazos, igualmente de Miramar, venceu em "Medal Net".

No torneio masculino de Sub-14, Gabriel Sardo (Oporto) conseguiu a sua primeira vitória no "Drive Tour 2022", com um agregado de 142 pancadas (70+72), -4, com menos 4 pancadas do que Bernardo Tito Martins (Santo Estêvão Golfe), que fora o melhor no Amendoeira. O prémio de "Medal Net" foi para Pedro Castro Mendes (Belas).

Na classificação feminina, Maria Francisca Salgado (Quinta do Peru) somou duas voltas de 79 pancadas, ganhando por 3 a Amélia Gabin (Quinta do Lago). Foi o segundo título para Maria Francisca Salgado, que tinha arrecadado a vitória no Ribagolfe. Em "Medal Net" ganhou Madalena Van Zeller (Ilha Terceira).

Em Sub-16 masculino, Tomás Afonso Araújo (Miramar) manteve a liderança que tinha conquistado na segunda volta, terminando com um total de 220 pancadas (76+72+72), +1, deixando um trio de 2.º classificados a 7 pancadas. Foi o primeiro título para Tomás Afonso Araújo. Os três torneios anteriores deste escalão tinham tido como vencedor Rodrigo Marques Santos (Quinta do Peru), que desta feita ficou no 5.º lugar. Em "Medal Net" ganhou Pedro Ataíde e Sá (Oporto).

Em Sub-16 Feminino, Inês Belchior (Quinta do Peru) dominou de princípio ao fim, conseguindo três voltas sempre abaixo do Par do campo – 72, 71 e 71. A mais direta rival foi Francisca Rocha (Oporto), que tinha-se sagrado vencedora no Ribagolfe e desta feita somou mais 23 pancadas do que Inês Belchior, que juntou este título aos alcançados nos dois primeiros eventos da temporada. Rafaela Pinto, também atleta da Quinta do Peru, ganhou em "Medal Net".

No evento masculino de Sub-18, João Teixeira e Costa (Aroeira) ultrapassou no último dia o vencedor do 1.º Torneio Drive Tour, Pedro Sousa Machado (Oporto), finalizando com um agregado de 218 pancadas (73+74+71), -1, menos 2 do que o nortenho. Foi o primeiro título para João Teixeira e Costa no "Drive Tour 2022". José Gomes (Oporto) ganhou em "Net".

A prova feminina de Sub-18 foi totalmente dominada por Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, que terminou com um espetacular agregado de 212 pancadas (70+71+71), -7. Constança Mendonça (Aroeira) foi a segunda classificada, com 225 pancadas. Para Ana da Costa Rodrigues foi o terceiro título, tendo-lhe escapado apenas o do torneio inicial, disputado no Amendoeira Resort. A vitória em "Net" sorriu a Gisela Morna (Belas).

Relativamente ao torneio de Sub-24, uma novidade deste ano e não pontuável para o "ranking" do "Drive Tour" (neste escalão não é atribuído o título de Campeão Nacional), Pedro Cruz Silva (Miramar) voltou a fazer um resultado abaixo do Par do campo, juntando um cartão de 70 pancadas aos de 69 e 72 dos dias anteriores. O estudante universitário nos Estados Unidos terminou com 211 pancadas (-8), menos 9 do que Filipe Salazar Sousa (Quinta do Peru). Em "Net" ganhou Gustavo Monteiro (Vilamoura).

As próximas provas do "Drive Tour 2022" realizam-se na Estela (27 e 28 de agosto), na Póvoa de Varzim, e na Quinta do Vale (8 e 9 de outubro), em Castro Marim.