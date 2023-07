Duas jogadoras fazem história no 4.º Torneio do Drive Tour

O escalão etário de sub-24 é o menos relevante nos torneios do Drive Tour, o principal circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), mas nem por isso deixou de ser histórico o 4.º Torneio do Drive Tour, por ter sido a primeira vez que duas jogadoras encabeçaram a classificação mista.

Sofia Barroso Sá e Leonor Medeiros, respetivamente com 9 pancadas abaixo do Par e 3 abaixo do Par, dominaram os sub-24 no Santo Estêvão Golfe, em Benavente.

O melhor resultado masculino em sub-24 foram as 2 pancadas abaixo do Par de João Miguel Pereira, embora nos sub-18 o espanhol residente em Portugal, Alexander Amey, tenha vencido com 5 abaixo do Par.

Sofia Barroso Sá e Leonor Medeiros têm alguns pontos em comum. Leonor é uma antiga campeã nacional amadora e Sofia uma ex-campeã nacional absoluta. Integram a seleção nacional feminina da FPG e ambas estão a estudar e a competir em universidades norte-americanas. Leonor Medeiros, compete na University of South Florida, enquanto Sofia Barroso Sá representa a Texas Christian University.

Residente em Belmonte, Sofia Barroso Sá recorreu muitas vezes ao campo de Santo Estêvão, quando necessitava de treinar num percurso de 18 buracos. Foram milhares de quilómetros percorridos durante anos para chegar onde está. Foi, por isso, natural, que esta vitória tenha tido para ela um sabor especial.

"Muito contente por ter voltado a este campo, onde tenho muitas memórias com a minha família. Satisfeita com o resultado, mas continuar a trabalhar para o próximo torneio que será o Campeonato Nacional de 19 a 22 de julho. Quero agradecer aos meus treinadores, Nuno da Silva e José Ferreira por toda a ajuda, e ao meu clube, Quinta do Lago", escreve nas redes sociais.

Note-se que, no início de 2022, ainda antes de rumar ao Texas, Sofia Barroso Sá já tinha-se destacado por outro recorde semelhante, ao tornar-se na primeira jogadora a obter o melhor resultado num torneio (também misto) do Circuito FPG, no Montado Hotel & Golf Resort, onde superou mesmo alguns dos melhores profissionais portugueses.

Voltando ao 4.º Torneio do Drive Tour, é importante sublinhar, uma vez mais, que os sub-24 são menos relevantes, porque não existe qualquer campeonato nacional nesse escalão etário. Pelo contrário, entre os sub-12 e os sub-18, o Circuito Drive funciona como o Campeonato Nacional de Jovens da FPG.

Nesse sentido, merece destaque o Club de Golf de Miramar, de Vila Nova de Gaia, ao conquistar cinco dos oito títulos gross em disputa. Triunfaram também dois atletas do Tavira e um de Vilamoura. Contudo, na classificação net, foi o Oporto Golf Club a somar três troféus, com seis clubes a levarem troféus para casa.

Os principais resultados foram os seguintes:

Sub-12 feminino: 1.ª Camila Pazos (Miramar), 177 (87+90), +31; 2.ª Phebe Pickett (Royal Óbidos), 180 (93+87), +31.

Sub-12 masculino: 1.º Santiago Dias (Miramar), 154 (76+78), +8; 2.º Martim Moreira (Estoril), 155 (78+77), +9.

Sub-14 feminino: 1.ª Francisca Ferreira da Costa (Miramar), 157 (79+78), +11; 2.ª Margarida Alves (Miramar), 167 (80+87), +21.

Sub-14 masculino: 1.º João Alvim (Miramar) 149 (76+73), +3; 2.º Reuben Thapa (Aroeira), 152 (79+73), +6.

Sub-16 feminino: 1.ª Inês Belchior (Tavira), 218 (74+71+73), -1; 2.ª Matilde Leal Gouveia (Santo da Serra), 252 (83+88+81), +33.

Sub-16 masculino: 1.º Rodrigo Marques Santos (Tavira) 219 (70+75+74), Par; 2.º Bernardo Tito Martins (SEG), 221 (69+74+78), +2.

Sub-18 feminino: 1.ª Ana da Costa Rodrigues (Miramar), 218 (73+75+70), -1; 2.ª Francisca Rocha (Oporto), 234 (77+77+80), +15.

Sub-18 masculino: 1.º Alexander Amey (Vilamoura), 214 (71+75+68), -5; 2.º Pedro Sousa Machado (Oporto), 216 (69+75+72), -3.

Sub-24 (escalão em que não há Campeonato Nacional): 1.ª Sofia Barroso Sá (Quinta do Lago), 210 (71+68+71), -9; 2.ª Leonor Medeiros (Quinta do Perú), 216 (74+74+68), -3. O melhor jogador foi João Miguel Pereira (Aroeira), no 3.º lugar, com 217 (70+73+74), -2.

As próximas provas do Drive Tour realizam-se na Estela (24 a 26 de agosto) e na Quinta do Vale (14 e 15 de outubro). O Campeonato Nacional de Jovens tem a Final Nacional nos dias 4 e 5 de novembro, no Montado.