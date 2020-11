Dustin Johnson vence Masters de golfe

Dustin Johnson venceu este domingo o 84.º Masters de golfe de Augusta. O líder da hierarquia mundial estabeleceu ainda um novo recorde de pontuação do torneio: 268 pancadas. Dustin Johnson é o primeiro jogador na história do Masters a ficar 20 abaixo do par.





Dustin Johnson Dustin Johnson

O norte-americano Dustin Johnson tinha assumido sábado a liderança isolada do Masters de Augusta, após a conclusão de uma irrepreensível 3.ª volta do torneio. E este domingo, voltou a não dar qualquer hipóteses, entregando um cartão com 68 pancadas.