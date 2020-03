Elite nacional no encerramento do Portugal Pro Golf Tour

A elite do golfe nacional irá participar no The Tour Championship, o torneio internacional de 25 mil euros em prémios monetários que conclui a temporada de 2019/2020 do Portugal Pro Golf Tour (PPGT), decorrendo de sexta-feira a Domingo no Troia Golf, com o Pro-Am a realizar-se amanhã (quinta-feira).



Com o cancelamento dos Opens do Quénia e da Índia do European Tour, devido ao Covid-19, os dois portugueses membros da primeira divisão europeia – Ricardo Santos e Pedro Figueiredo – decidiram inscrever-se à última hora no The Tour Championship.



Como o Challenge Tour, a segunda divisão europeia, só irá regressar em maio, Ricardo Melo Gouveia já estava inscrito.



E outros grandes jogadores do golfe nacional tinham assegurado há muito as suas presenças, como Tomás Silva, Tiago Cruz, Tomás Bessa, Vítor Lopes, João Carlota e Miguel Gaspar, todos jogadores do Alps Tour (uma das terceiras divisões europeias).



Igualmente na lista de inscritos estão Tomás Melo Gouveia e Francisco Oliveira, do Pro Golf Tour (outra das terceiras divisões europeias).



E é preciso contar ainda com os ex-campeões nacionais de profissionais Hugo Santos e Leonor Bessa e com aquele que tem sido o melhor golfista amador português nos últimos seis anos, Pedro Lencart.



«Vamos ter um torneio muito forte, com vários jogadores do Challenge Tour», disse José Correia, o promotor do PPGT e membro da Direção da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).



O PPGT é um circuito satélite internacional de golfe para profissionais, sancionado pela PGA de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.



Este ano, uma das suas novidades foi ser apadrinhado pelo escocês Paul Lawrie, um antigo jogador da Ryder Cup e vencedor de um torneio do Grand Slam, o British Open de 1999, que considerou-o como um circuito perfeito para ser usado como pré-temporada antes do início dos mais importantes circuitos europeus.



Com o cancelamento de provas no European Tour e no Alps Tour, a sua importância poderá ter-se tornado ainda maior.



O vencedor do The Tour Championship irá receber um prémio de 5 mil euros, o equivalente ao primeiro prémio de circuitos superiores como o Alps Tour ou o Pro Golf Tour.



E irá garantir ao mesmo tempo um convite para o Open de Portugal at Royal Óbidos, o único torneio português do Challenge Tour, marcado para setembro.



Tomás Silva e Vítor Lopes, cada um com duas vitórias em torneios do PPGT de 2019/2020, já asseguraram convites para o Open de Portugal at Royal Óbidos, onde Ricardo Melo Gouveia tem a sua presença garantida por ser membro do Challenge Tour, tal como Filipe Lima.



Para além da presença da elite portuguesa, o The Tour Championship irá ainda decidir quem será o n.º1 do ranking do PPGT. Os ingleses George Bloor (3 títulos) e Gary King (2 títulos) são os dois primeiros classificados dessa ordem de mérito, onde há quatro portugueses no top-10: João Carlota em 3.º, Tomás Silva em 4.º, Tomás Bessa em 6.º e Vítor Lopes em 8.º



«O Troia Golf é um campo desafiante e de excelência. É o palco perfeito para este torneio e não podemos deixar de agradecer ao seu diretor, Alexandre Barroso, por acreditar e ter aceitado este desafio pelo segundo ano seguido. O torneio terá de entrada livre e quem quiser assistir a bom golfe e apoiar os jogadores nacionais será muito bem-vindo», frisou José Correia.