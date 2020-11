Entre safari e golfe “Figgy” sonha com Tóquio em 2021

Pedro Figueiredo fixou um novo recorde pessoal em torneios do European Tour, a primeira divisão do golfe profissional europeu, ao alcançar a 17.ª posição entre 156 participantes no Alfred Dunhill Championship, o torneio de 1,6 milhões de euros em prémios monetários, que terminou no domingo, na África do Sul, contando simultaneamente para o European Tour e o Sunshine Tour.

"Foi a minha melhor classificação num torneio do European Tour, algo de muito positivo para mim. É lógico que, por esta altura, já esperava ter conseguido mais resultados deste género, com top-20’s, top-15’s e top-10’s, mas não deixa de vir em boa hora", disse "Figgy" à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.

O português de 29 anos chegou a andar no top-10 no final da terceira volta e carimbou o segundo top-20 da sua carreira em torneios da primeira divisão do golfe profissional europeu – e ambos esta época –, depois do 18.º lugar no Open de Portugal at Royal Óbidos, em setembro último.

Há dois meses, no torneio da Federação Portuguesa de Golfe, Pedro Figueiredo apresentou um resultado agregado de 9 pancadas abaixo do Par, enquanto neste Domingo totalizou 5 abaixo do Par, com 283 pancadas, após entregar cartões de 72, 68, 69 e 74.

O atleta do Sport Lisboa e Benfica empatou com outros dois jogadores, o zimbabueano Scott Vincent (72+70+71+70) e o inglês Dale Whitnell (70+72+71+70), este último vencedor em 2019 do The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour, no Troia Golf.

Pedro Figueiredo embolsou também o seu mais elevado prémio monetário de sempre em torneios do European Tour, de 19.220,39 euros, e o segundo mais chorudo da sua carreira profissional, iniciada em 2013, só superado pelos 28.800 euros da vitória no KPMG Trophy de 2018, um torneio belga do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

"Sem dúvida que o prémio é importante. Esta época foi mais difícil em termos financeiros, não só porque as despesas em alguns torneios foram bem mais elevadas do que o normal, pelas restrições que o European Tour nos impunha por causa da pandemia, mas também porque ao nível dos patrocínios não foi uma época fácil. As empresas também estão a passar por períodos mais difíceis. O aspeto financeiro foi importante neste torneio. Foi o meu maior prize-money no European Tour e é uma boa ajuda", admitiu o profissional da Srixon.

Só para ter-se uma ideia do acréscimo de despesas este ano, cada uma das seis semanas do "swing" britânico no verão custou entre três e quatro mil euros em despesas de deslocação, alojamento e alimentação.

Mas, para Pedro Figueiredo, ainda mais importante do que a questão financeira foi o facto de ter ascendido 348 posições no ranking mundial, para o 978.º lugar.

Na esmagadora maioria dos torneios do European Tour, só o top-20 pontua para o ranking mundial e, por isso, esta foi apenas a segunda vez em 2020 que o campeão nacional de 2013 pontuou para o ranking mundial: 1,28 pontos pelo 18.º lugar no Open de Portugal at Royal Óbidos em setembro e 2,56 pontos por este 17.º posto na África do Sul.

Normalmente, os jogadores dão mais importância à Corrida para o Dubai, a classificação que permite-lhes lutar pela permanência na primeira divisão europeia, mas em 2020, devido à pandemia, o European Tour anunciou o congelamento das categorias.

Pedro Figueiredo, tal como Ricardo Santos, tem a garantia de poder competir na elite europeia em 2021. Portanto, para ele, ter subido apenas esta semana para o 185.º posto da "Race2Dubai" é pouco relevante. Já o "Official World Golf Ranking" reveste-se de outro peso e permite-lhe acalentar o sonho olímpico de há muito.

Depois de, em 2016, no Rio de Janeiro, Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima terem-se tornado nos primeiros portugueses a representarem Portugal nos Jogos Olímpicos, "Figgy" quer seguir-lhes os passos.

"Por acaso costumo olhar para o ranking mundial. É uma maneira de conseguirmos sabermos onde estamos a nível mundial, ao contrário do European Tour que é mais ao nível europeu", reconheceu.

"É verdade que este ano é apenas a segunda vez que pontuo para esse ranking, mas são pontos importantes. É partir desse ranking que faz-se a qualificação para os Jogos Olímpicos. Lembro-me que quando qualifiquei-me para o European Tour via Challenge Tour (em finais de 2018) estava dentro desse top-60 que apura-se para os Jogos. Estava mais ou menos em 300 do ranking mundial. Adorava jogar em Tóquio, portanto, penso que tudo é ainda possível se jogar bem até lá. São importantes estes pontos", acrescentou.

Desde que estreou-se como membro do European Tour em finais de 2018, Pedro Figueiredo tem tido uma evolução lenta mas sustentável e só em 2020 logrou os seus dois primeiros top-20’s. O Alfred Dunhill Championship tem sido uma espécie de microcosmos desse progresso.

Em Leopard Creek, em dezembro de 2018, já a contar para temporada de 2019, o profissional da Srixon falhou o cut com 13 pancadas acima do Par, no 148.º lugar.

Um ano depois, em dezembro de 2019, já a pontuar para a época de 2020, passou o cut e foi 42.º com 6 acima do Par.

Agora, devido à pandemia e à falta de torneios, o European Tour decidiu que em novembro de 2020 o torneio não seria contabilizado na época de 2021. Situação estranha de o Alfred Dunhill Championship ter inaugurado a época de 2020 e de ser igualmente o antepenúltimo evento de 2020.

E o português de Azeitão aproveitou para pontuar uma segunda vez na mesma época e no mesmo campo para a Corrida para o Dubai, sempre em crescendo, com o tal 17.º lugar, com 5 abaixo do Par.

"É dos campos em que quanto mais jogamos mais o percebemos e se calhar já tirei proveito disso, pois foi o meu terceiro ano aqui e usei isso em meu benefício", reconheceu.

Numa mensagem publicada no Instagram em inglês, escreveu: "Este local é especial e nunca nos desaponta".

Há um ano, já em declarações à Tee Times Golf para Record, tinha sublinhado a sua predileção pelo campo desenhado pelo campeoníssimo Gary Player no famoso Parque Nacional de Kruger, em plena savana africana.

Os "fairways" e "greens" coabitam com a vida selvagem e é normal avistarem-se felinos, elefantes, hipopótamos, girafas, etc. Uma experiência única ao longo do ano no circuito profissional.

O Ricardo Santos e eu fizemos dois safaris. É sempre de aproveitar, já que estamos mesmo ao lado de um dos maiores parques naturais de África, senão mesmo o maior, algo que não existe na Europa. É sempre especial», frisou.

Para mais, Leopard Creek espoleta o melhor de "Figgy": "É, não só, um dos meus campos preferidos, mas também um traçado que adapta-se muito bem ao meu jogo. Não é especialmente comprido, mas o shot ao green é bastante importante. Temos de ser inteligentes para sabermos onde colocar a bola e evitarmos situações de perigo que possam prejudicar-nos. Considero-me um bom jogador neste aspeto. Talvez seja o meu ponto mais forte, a forma como penso esses shots, onde posso e não falhar, é onde posso ganhar algumas pancadas a outros jogadores. É um campo muito exigente, temos de pensar muito e saber executar o shot que estamos a pensar e fiz isso bem esta semana".

Com efeito, as voltas do jogador da Navigator foram de grande nível, com 7 birdies no segundo dia e 5 no terceiro. Na quarta volta a fonte secou, mas, mesmo assim, o único birdie veio no buraco 16, quando já tinha sofrido 3 bogeys (nos buracos 4, 11 e 13), mostrando que nunca baixou os braços.

«Os greens foram ficando mais duros ao longo da semana. O vento soprou mais no Domingo e daí os resultados não terem sido tão bons, até porque as posições das bandeiras também estavam mais difíceis. Na última volta não joguei tão bem como nas três anteriores, daí não ter feito tantos birdies. Foi mais difícil de meter a bola perto do buraco», explicou a sua única volta acima do Par.

Tal como na semana passada, no Joburg Open, em Joanesburgo, só Pedro Figueiredo passou o cut esta semana. Ricardo Santos e Stephen Ferreira voltaram a ser eliminados após a segunda volta.

Em Leopard Creek, Ricardo Santos terminou empatado com outros nove jogadores no 107.º lugar, com 149 pancadas, 5 acima do Par, após voltas de 75 e 74. O profissional da Titleist era o 201.º na Corrida para o Dubai e tombou para 204.º.

Quanto a Stephen Ferreira, fechou a sua prestação no grupo dos 122 classificados, com outros três jogadores, juntando 151 pancadas, 7 acima do Par, depois de ‘scores’ de 74 e 77. O português do Zimbábue ainda não somou qualquer ponto para a Ordem de Mérito do Sunshine Tour de 2020/2021.

O Alfred Dunhill Championship foi ganho pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout com 274 (69+68+68+69), -14, com 4 pancadas de vantagem sobre quatro perseguidores: o norte-americano Sean Crocker (70+68+68+72), o sul-africano Jayden Schaper (69+67+67+75), o inglês Richard Bland (67+67+74+70) e o polaco Adrian Meronk (65+66+71+76), este último campeão do Open de Portugal at Morgado Golf Resort em 2019.

Christiaan Bezuidenhout embolsou 252.639,21 euros e somou mais 460 pontos, fazendo-o galgar 12 lugares para o 9.º posto na Corrida para o Dubai.

Como pôde ler-se no site da Federação Portuguesa de Golfe, o sul-africano de 26 anos, que em criança esteve em perigo de vida ao ingerir acidentalmente veneno para ratos, conquistou o seu segundo título no European Tour, depois do Estrella Damm N.A. Andalucia Masters.

Já no Sunshine Tour foi igualmente o seu segundo troféu, depois do Dimension Data Pro-Am em fevereiro, ainda integrado na época de 2019/2020. Christiaan Bezuidenhout brilhou também recentemente ao ser 38.º classificado no The Masters Tournament.

O ‘swing’ sul-africano do European Tour irá terminar com o Open da África do Sul, no Gary Player Country Club, em Sun City, entre 3 e 6 de dezembro, distribuindo um milhão de euros em prémios monetários. Ricardo Santos, Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira voltarão a marcar presença.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (com FPG) para Record