Equilíbrio e dois play-offs no 1.º Torneio de 2022 do Drive Tour-Campeonato Nacional de Jovens

A competitividade foi a nota dominante do 1.º Torneio do Drive Tour-Campeonato Nacional de Jovens, que terminou neste domingo, dia 16 de janeiro, no Amendoeira Golf Resort, em Silves.Houve 87 participantes de ambos géneros, com os escalões etários de sub-12 e sub-14 a atuarem no O’Connor Jr. Course e os de sub-16 e sub-18 a competirem no Faldo Course.Dois dos oito títulos em disputa só foram resolvidos em "play-offs" e outros dois decidiram-se pela margem mínima de uma pancada. Foi a melhor maneira de dar o pontapé de saída do calendário oficial da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que terá mais de uma centena de eventos em 2022.Os resultados dos vencedores (gross) dos vários escalões etários do 1.º torneio do Circuito Drive-Campeonato Nacional de Jovens foram os seguintes:Sub-18 femininos, Sofia Barroso Sá (Quinta do Lago), 145 (72+73), +1.Sub-18 masculinos, Pedro Sousa Machado (Oporto), 149 (72+77), +5.Sub-16 femininos, Inês Belchior (Quinta do Peru), 165 (82+83), +21, após "play-off".Sub-16 masculinos, Rodrigo Marques Santos (Quinta do Peru), 152 (77+75), +8.Sub-14 femininos Amélia Gabin (Quinta do Lago), 164 (81+83), +20.Sub-14 masculinos, Bernardo Tito Martins (Santo Estêvão), 151 (78+73), +7, após "play-off".Sub-12 femininos, Margarida Alves (Miramar), 193 (98+95), +49Sub-12 masculinos, Francisco Reis (Orizonte), 156 (75+81), +12.Inês Belchior repetiu o triunfo do ano passado neste 1.º Torneio do Drive Tour-Campeonato Nacional de Jovens, então realizado em Santo Estêvão, em Benavente, embora em 2021 tenha competido nos sub-14 e este ano já integre os sub-16.Não se pode, por isso, falar de revalidação do título. Aliás, quem defendia o título de 2021 era Francisca Rocha, que há um ano ganhou em Santo Estêvão a competição conjunta de sub-16 e sub-18.Inês Belchior, ainda campeã nacional de sub-14 e jogadora da Quinta do Peru, precisou de um birdie no último buraco para ir a play-off, beneficiando da ponta final de Francisca Rocha, do Oporto Golf Club, com bogeys nos dois últimos buracos.Ficaram empatadas com 165 pancadas, 21 acima do Par do Faldo Course, depois de ambas terem repetido voltas de 82 e 83. Na morte súbita, Inês Belchior venceu com um bogey no buraco 18. A terceira classificada (gross) foi Aline Marques, de Cantanhede, com 186 (97+89), +42.O outro play-off aconteceu no torneio masculino de sub-14 e terá sido um dos pontos altos dos dois dias de prova, se não mesmo o momento mais brilhante. Foi com um putt de 15 metros para birdie que Bernardo Tito Martins derrotou Daniel Riu Vasquez. Isto, curiosamente, no mesmo buraco 18 em que, pouco tempo antes, ambos tinham terminado as suas segundas voltas regulamentares com um duplo-bogey.O jogador espanhol que joga por Tavira até detinha a liderança após uma primeira volta de 75 pancadas, mas no segundo dia Bernardo Tito Martins, de Santo Estêvão, arrancou melhor, com apenas 34 pancadas nos primeiros nove buracos, incluindo três birdies. Daniel Riu Vasquez dobrou esse "front nine" com 37 (e um único birdie) e perdeu logo a vantagem de 3 pancadas com que partira para o último dia.O 3.º classificado foi Luís António Silva, de Miramar, com 155 (78+77), +11.A grande figura do primeiro torneio do principal circuito juvenil da FPG foi, obviamente, Sofia Barroso Sá, a campeã nacional absoluta e também campeã nacional de sub-18, que após o verão deverá ingressar no circuito universitário norte-americano.Não foi uma surpresa a sua vitória no Faldo Course do Amendoeira Golf Resort, no escalão de sub-18, mas sofreu uma concorrência feroz e, em determinados momentos, sensacional, de Ana da Costa Rodrigues, a campeã nacional de sub-16, este ano já nos sub-18.Com efeito, Sofia Barroso Sá, da Quinta do Lago, assumiu logo o comando no Sábado, com 72 pancadas, menos 4 do que a sua principal rival. Mas, no segundo dia, Ana da Costa Rodrigues esteve exemplar nos últimos nove buracos, com 33 pancadas – não sofreu qualquer bogey e converteu três birdies."Aninhas", que joga por Miramar, assinou o melhor cartão de todo o torneio, o único dos 87 participantes a bater o Par do campo (-2), para ficar a apenas 1 pancada da vencedora. Sofia Barroso Sá totalizou 145 pancadas, 1 acima do Par, após voltas de 72 e 73, enquanto Ana da Costa Rodrigues somou 146 (76+70), +2.Note-se que, ao contrário do que possa parecer pelos resultados, as duas voltas da campeã nacional absoluta foram bem distintas. No primeiro dia fez seis birdies e no segundo apenas um. Em contrapartida, foi mais consistente na segunda volta.O 3.º lugar no torneio feminino de sub-18 foi para Luciana Reis, de Miramar, com 158 (83+75), +14.O outro torneio a ser decidido pela margem mínima de 1 pancada foi o de sub-16 masculino, no qual Rodrigo Marques Santos, da Quinta do Peru, agregou 152 pancadas, 8 acima do Par, depois de cartões de 77 e 75, enquanto Diogo Silva Pinto Rocha, de Miramar, apresentou o resultado de 153 (72+81), +9.Diogo Silva Pinto Rocha, que no ano passado foi vice-campeão nacional de sub-14 e agora ascendeu aos sub-16, até ia na frente após 18 buracos, mas nos últimos nove buracos do torneio sofreu um triplo-bogey, um duplo-bogey e dois bogeys, enquanto Rodrigo Marques Santos até sobressaiu neste Domingo com um eagle no buraco 18 (o seu nono buraco do dia).O 3.º lugar nos sub-16 masculinos (a prova com mais participantes) pertenceu a António Mendes, da JuveGolfe, com 156 (77+79), +12.Nos sub-18 masculinos Pedro Sousa Machado liderou do início ao fim. O jogador do Oporto Golf Club – que em 2020 tinha saltado para a ribalta, ao liderar o Campeonato Nacional Absoluto com uma volta fantástica de 7 abaixo do Par, quando tinha apenas 14 anos – chegou ao final do primeiro dia com uma vantagem de 4 pancadas. No segundo dia igualou o resultado do seu rival mais direto.Pedro Sousa Machado juntou 149 pancadas, 5 acima do Par, após registos de 72 e 77, enquanto João Miguel Pereira, da Aroeira, terminou com 153 (76+77), +9.É curioso que no primeiro dia ambos fizeram um eagle e dois birdies e na segunda jornada ambos assinaram dois birdies. Qual foi a grande diferença? João Miguel Pereira, o vice-campeão nacional de sub-18, afundou-se com seis duplos-bogey, enquanto Pedro Sousa Machado não fez nenhum.O 3.º classificado foi o jogador de Vilamoura Ricardo Serpa – o vencedor da Final do Drive Tour de 2021 em sub-18 – com 156 (78+78), +12.Se nos sub-18 masculinos houve uma vitória por 4 pancadas de vantagem, nos sub-12 masculinos foram apenas 3. Francisco Reis, do Orizonte, totalizou 156 (75+81), +12, à frente de dois jogadores de Vila Sol com 159 (+15): Ethan Prybys Orton (77+82) e Martim Pinto Johansen (83+76). Este último defendia o título do ano passado.Dos oito títulos em disputa, só dois foram alcançados com enorme à vontade. Os de sub-12 e sub-14 femininos.Em sub-14, Amélia Gabin, da Quinta do Lago, bateu por 10 pancadas Francisca Salgado, da Quinta do Peru. Estas duas jogadoras animaram o Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens de 2021 no escalão de sub-12. Francisca acabou por sagrar-se campeã nacional e Amélia vice-campeã. Mas neste Domingo as posições inverteram-se.Amélia Gabin agregou 164 (81+83), +20; Francisca Salgado amontoou 174 (87+87), +30. Carolina Gaspar foi 3.ª classificada com 211 (103+108), +67.Em sub-12, Margarida Alves (de Miramar) superou por 21 pancadas Francisca Ferreira da Costa (do Citynorte), sendo de salientar que ainda completou oito buracos a Par no total dos dois dias, enquanto a sua rival fez um Par nas duas voltas. A vencedora apresentou 193 (98+95), +49, e a 2.ª classificada exibiu 214 (113+101), +70.O 2.º Torneio do Drive Tour-Campeonato Nacional de Jovens será disputado no Oporto Golf Club (Espinho) e no Club de Golf de Miramar (Vila Nova de Gaia), nos dias 19 e 20 de março.