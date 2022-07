Espanhol Vicente Blázquez vence Pro-Am Cimpor do Open XiraGolfe

O profissional espanhol Vicente Blázquez e o amador português Carlos Gonçalves venceram hoje (Domingo) o Pro-Am Cimpor, que encerrou o programa do 2.º Open XiraGolfe.

Um dia depois de ter sido 3.º classificado no torneio de 20 mil euros em prémios monetários – só atrás do campeão Pedro Lencart e do vice-campeão Pedro Almeida –, o sócio da PGA de España transitou da melhor maneira do Ribagolfe Lakes para o percurso de Santo Estevão Golfe, igualmente em Benavente.

Vicente Blázquez emparceirou com o amador português Carlos Gonçalves e somaram 51 pontos ‘stableford’ em Santo Estêvão, batendo por 4 a dupla constituída pelo profissional Azcue Inigo e pelo amador Claude Sester.

O 2.º lugar foi decidido pelo sistema de desempate, uma vez que o profissional inglês George Ounstead e o amador Paulo Trindade também conseguiram 47 pontos. Contudo, somaram 22 pontos nos últimos nove buracos, enquanto Inigo e Sester apresentaram 23 pontos nesses mesmos últimos nove.

«Em nome da PGA de España, quero dizer que fomos muito bem recebidos, tivemos um grande campo para jogar o Open, hoje foi muito agradável jogarmos o Pro-Am aqui e esperamos ver-vos no próximo ano», disse no seu discurso de campeão Vicente Blázquez, que, agora, vai jogar em casa, em Madrid, na próxima etapa do circuito espanhol, já na próxima semana.

O Pro-Am Cimpor contou com 51 equipas (cada profissional integrava três equipas, com cada um dos amadores do seu grupo) e na cerimónia de entrega de prémios voltou a distinguir-se o campeão do 2.º Open XiraGolfe, Pedro Lencart.

Aproveitou-se a ocasião para serem premiados a melhor jogadora, Susana Ribeiro; o melhor amador, Filipe Salazar de Sousa (ausente); e o melhor sócio do XiraGolfe, António Gravelho.

Márcia Boloch, a diretora do Santo Estêvão Golfe, considerou «uma surpresa a elevada participação neste Pro-Am Cimpor, porque fomos o palco do primeiro Open XiraGolfe, no ano passado e vejo muito mais pessoas neste torneio de hoje. É merecido e foi muito interessante».

Fernando Duarte Carvalho, o presidente do XiraGolfe, que desempenhou também o papel de diretor de torneio, recordou a característica muito especial desta competição:

«Começámos este Open há 15 dias, quando efetuámos a primeira prova de apuramento do Clube TAP, depois realizámos a prova de apuramento da DS Automobiles e terminámos essa fase com a prova de apuramento da Samsung Climat Solutions. Hoje estamos no Pro-Am Cimpor, depois de três dias de Open, no qual tivemos como vencedor um grande campeão, o Pedro Lencart, que recebeu a herança deixada pelo Tiago Cruz, o campeão do ano passado».

Ao cabo de sete dias de competições em duas semanas, não há dúvida de que tratou-se de uma grande festa para jogadores amadores e profissionais, este ano abrilhantada com o aumento de prémios monetários de seis mil para 20 mil euros e com a abertura do torneio a jogadores da PGA de España.

Vieram jogadores de Espanha, Andorra, Estados Unidos, Argentina e até República Dominicana, enquanto residentes em Portugal estiveram representantes de Inglaterra e Itália.

Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal, fez o balanço do 2.º Open XiraGolfe:

«Foi um grande sucesso, um excelente torneio, nota-se que melhorou muito qualitativamente em relação ao ano passado e também tivemos muito mais jogadores. O campo estava fantástico, sobretudo para a altura do ano, com estas temperaturas, e hoje, em Santo Estêvão, o Pro-Am Cimpor desenrolou-se muito bem»

O 2.º Open XiraGolfe foi uma coorganização do XiraGolfe e da PGA de Portugal, foi sancionado pela PGA de España e pelas Federações de Golfe dos dois países. Contou para os rankings das duas PGA’s, para o ranking de profissionais da FPG e ainda para o ranking mundial amador.