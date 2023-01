Espanhola Rocío Tejedo vence 93.º Internacional Amador de Portugal 

Rocío Tejedo venceu o 93.º Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal, uma prova da Associação Europeia de Golfe (EGA), organizado pela Federação Portuguesa de Golfe, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. Nenhuma portuguesa logrou qualificar-se para o último dia de prova.A jogadora de apenas 16 anos tornou-se na primeira espanhola a erguer o troféu desde Maria Parra em 2016 e bateu a sua compatriota Cayetana Fernandez no primeiro buraco do ‘play-off’, depois de terem empatado com 283 pancadas, 5 abaixo do Par do campo redesenhado por Jorge Santana da Silva.Esta foi, aliás, uma edição dominada pela Espanha, cujas representantes preencheram o top-4: Rocío Tejedo e Cayetana Fernandez empatadas na frente (-5); Paula Martin Sampedro no 3.º lugar com 284 (-4) e Paula de Francisco Liaño no 5.º posto com 286 (-2).Rocío Tejedo tinha partido para a última volta empatada na frente com a campeã em título, a italiana Francesca Fiorellini, ambas com um total de 213 (-3), e manteve-se no topo ao fechar com o resultado de 70 (-2), mas viu Cayetana Fernandez vir de trás para igualá-la, graças à excelente ronda final de 67 (-5), repetindo a volta mais baixa da semana, inicialmente obtida, no terceiro dia, pela também espanhola Natàlia Herrera.No primeiro buraco do desempate, jogado no buraco 9 (Par 4), Fernandez falhou o segundo ‘shot’ sobre o lago para dentro de água, ao passo que Tejedo colocou a bola à segunda pancada no ‘green’. Dois ‘putts’ depois selava a vitória com o Par, ao passo que a sua rival concluía com um triplo ‘bogey’."Foi uma semana espetacular", disse a nova campeã. "Estou muito contente por ter alcançado este sonho. Só foi uma pena que tenha sido entre a Cayetana e eu, porque creio que ambas merecíamos (o título). A balança simplesmente caiu para o meu lado", acrescentou.Cayetana Fernandez, por sua vez, deixou escapar a oportunidade de juntar o título do Internacional Amador de Portugal ao do Internacional Amador de Espanha do ano passado.A 11.ª classificada no ranking mundial amador feminino era a melhor colocada nesta tabela entre as 90 participantes iniciais. Coliderou aos 18 buracos com 70 (-2) e terminou em grande estilo, mas acabou por ceder no ‘play-off’.As outras duas jogadoras do top-20 mundial presentes em Palmela também terminaram no top-20: a sueca Meja Örtengren (16.ª no ranking) foi 5.ª, com 287 (-1); e a alemã Helen Briem (13.º) ficou no trio das 9.ªs, com 292 (+4). Já a vencedora de 2022, Francesca Fiorellini finalizou com 75 (+3) para ser 6.ª, com 288 (Par). Foi uma digna defesa do título.Rocío Tejedo é natural de Valência e tem como ‘home club’ o Mediterráneo Golf (onde Sergio Garcia tem a sua Academia), mas está a morar em Madrid inserida no Centro de Alto Rendimento da Real Federacion Española de Golf.A sua vitória no Montado é a segunda em outros tantos torneios jogados em 2023, depois de a 12 de janeiro ter bisado na Copa Andalucía. Além de permitir-lhe uma subida no ranking mundial amador feminino (no qual ocupa a 217.ª posição), o êxito no Montado coloca-a também na liderança das classificações europeias para a Junior Solheim Cup e para a Junior Ryder Cup, que arrancaram com o Internacional Amador de Portugal.Após a terceira volta foi feito um cut, para as 40 primeiras e empatadas, de entre 90 participantes iniciais. O cut fixou-se em 229 (+13) e deixou em prova, para o último dia, 41 jogadoras.Nenhuma portuguesa passou o cut. Ana da Costa Rodrigues foi a melhor, somando 230 (+14) e falhou o apuramento por uma única pancada.42.ª Ana da Costa Rodrigues, 230 (76+77+77), +1478.ª Constança Mendonça, 241 (79+83+79), +2579.ª Amélia Gabin, 242 (82+82+78), +2681.ª Inês Belchior, 243 (86+82+75), +2782.ª Francisca Salgado, 244 (82+81+81), +2885.ª Luciana Reis, 247 (77+87+83), +3187.ª Francisca Rocha, 250 (89+83+78), +3489.ª Gisele Morna 255 (88+88+79), +39Entretanto, na classificação por equipas, menos importante do que a individual, a Espanha fez a dobradinha neste Internacional Amador de Portugal.Para além da prova individual, a sua formação principal conquistou também a Nations Cup, a competição coletiva que desenrolou-se nos três primeiros dias de prova.Num formato de jogo em que aproveitaram-se os dois melhores resultados diários de cada trio, o conjunto composto por Cayetana Fernandez, Paula Martin Sampedro e Andréa Revuelta, somou 426 (-6) para ganhar com 6 ‘shots’ de vantagem sobre o País de Gales (432), constituído por apenas duas jogadoras: Darcey Harry e Harriet Lockley.A 4.ª equipa da Suécia foi 3.ª classificada com 433 (+1). Houve 28 equipas em prova, sendo que a primeira equipa de Portugal, com Ana da Costa Rodrigues, Inês Belchior e Luciana Reis, terminou na 23.ª posição, com as mesmas 464 (+32) da 22.ª, a 2.ª formação da Escócia.