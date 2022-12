Ferreira e Gouveia no top-10 no Open das Maurícias

Ricardo Melo Gouveia e Stephen Ferreira mostram-se em boa forma no AfrAsia Bank Mauritius Open, entrando no fim-de-semana empatados no 9.º lugar, a somente quatro pancadas do trio de líderes. Pedro Figueiredo está no grupo dos 46.ºs classificados e também passou o cut e só Ricardo Santos falhou o cut.

Hoje (sexta-feira), na segunda volta, foi Stephen Ferreira quem registou o resultado mais baixo entre os quatro portugueses em ação nesta prova do DP World Tour e do Sunshine Tour, de um milhão de euros em prémios monetários, a decorrer no campo do Mont Choisy Le Golf (Par 72), em Grand Baie, nas ilhas Maurícias.

Ferreira – que tinha feito 70 (-2) na primeira jornada – marcou 68 (-4) pancadas e descolou dos 26.ºs para o 9.º lugar, com um total de 138 (-6).

Ricardo Melo Gouveia repetiu as 69 (-3) do primeiro dia e soma idêntico agregado, tendo subido cinco posições em relação à véspera (era 14.º).

Pedro Figueiredo fez mais uma pancada do que ontem (71-72), descendo sete posições para os 46.ºs, com 143 (-1).

O cut, para os 70 primeiros e empatados, fixou-se 144 (Par), deixando em prova, precisamente, 70 dos 156 concorrentes iniciais.

Ricardo Santos foi eliminado no 113.º lugar, com ‘scores’ de 76 e 73 e um total de 149 (+5).

Na liderança, um trio que soma 134 (-10), composto pelo francês Antoine Rozner (70+64), o espanhol Alfredo Garcia-Heredia (68+66) e o finlandês Sami Välimäki (62+72), este o líder aos 18 buracos.

No sábado, os jogadores vão competir em grupos de dois jogadores. Figueiredo sai às 8h10 (4h10 em Lisboa) juntamente com o suíço Jeremy Freiburghaus, Melo Gouveia às 11h25 (7h25) ao lado do sul-africano J.C. Ritchie e Ferreira às 11h35 (7h35) com o sul-coreano Ko Jeong weon.