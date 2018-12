"Figgy" com segunda melhor estreia de sempre no European Tour

Entre o birdie com que Pedro Figueiredo concluiu milagrosamente a época de 2018, na Grande Final do Challenge Tour em Ras Al Khaimah, e o triplo-bogey com que iniciou o European Tour de 2019, no Afrasia Bank Mauritius Open, houve apenas um intervalo de três semanas."Figgy" não teve praticamente tempo para férias e para descansar das emoções de ter-se tornado num dos raros jogadores a passarem em apenas dois anos da terceira à primeira divisão do golfe profissional europeu.Ainda por cima, adoeceu vindo dos Emirados Árabes Unidos e viu-se forçado a ficar duas semanas de cama. Só depois, ainda convalescente, logrou «uma semana em Portugal a treinar e a preparar fisicamente estes primeiros torneios», como explicou à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.Mas nada travou o atual melhor português no ranking mundial. Depois de ter sido forçado a cancelar a participação no Open de Hong Kong devido à infeção respiratória, foi mais recuperado para o Open das Maurícias, onde arrebatou a segunda melhor estreia de sempre de um português com o estatuto de membro efetivo do European Tour.Pedro Figueiredo terminou o Afrasia Bank Mauritius Open, de um milhão de euros em prémios monetários, no grupo dos 23.º classificados, empatado com outros quatro jogadores, com 280 pancadas, 8 abaixo do Par do Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita, na ilha Maurícia, após voltas de 71, 68, 73 e 68.O atleta do Sport Lisboa e Benfica ganhou um prémio de 10.200 euros e 21 pontos para a Corrida para o Dubai, surgindo neste ranking do European Tour no 62.º lugar.Já no ranking mundial, como só o top-20 teve direito a pontos e o profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club ficou a 1 pancada desse top-20, acabou por perder esta semana 8 posições para 344.º, mantendo-se como o n.º1 português."Foi uma estreia positiva no European Tour. Penso que 17 birdies e 1 eagle para mim é um somatório bastante bom, pois não sou pessoa de fazer muitos birdies nem eagles. Um 23.º lugar para começar é um bom resultado", sublinhou o português de 27 anos.É, realmente, bem positivo e na história do golfe nacional só Ricardo Melo Gouveia fez melhor no torneio em que se estreou com o estatuto de membro efetivo do European Tour.Na temporada de 2016, depois de ser o n.º1 do Challenge Tour de 2015, Ricardo Melo Gouveia estreou-se ainda em novembro de 2015 no Alfred Dunhill Championship, na África do Sul, onde foi 18.º com 283 (72+72+71+68), -5, para um prémio de 16.766 euros.Os outros três portugueses não conseguiram estreias tão auspiciosas e vale a pena recordá-lo:Em 1991, depois de vencer a Escola de Qualificação do European Tour em 1990, Daniel Silva estreou-se em fevereiro, no Open de Girona, onde falhou o cut com 146 (73+73), +2, no 77.º lugar.Em 2004, depois de vencer o "dual ranking" Aa St Omer Open, em França, Filipe Lima saltou diretamente do Challenge Tour para o European Tour e a estreia como membro efetivo fez-se nesse mesmo mês de junho de 2004, no Open de França, onde foi 68.º com 298 (74+73+74+77), +14, ganhando 5.418 euros.Em 2012, depois de ser 4.º no Challenge Tour de 2011, Ricardo Santos estreou-se em janeiro no Africa Open, onde falhou o cut com 144 (72+72), -2, no 110.º lugar.Foi, pois, uma bela prestação de Pedro Figueiredo, com as atenuantes de estar ainda a recuperar da doença e de nunca ter jogado naquele campo das Maurícias."Quando cheguei às Maurícias sentia-me bastante melhor, mas ainda não estava a 100%. Ainda sentia a respiração um pouco débil, mas o calor das Maurícias fez-me bem e ao cabo de dois dias estava a sentir-me a 100%", admitiu o jogador da Navigator."É um bom campo, bastante largo e generoso do tee, pelo que o drive não era o taco mais importante. Já o segundo shot ao green era mais exigente, porque os greens, para além de pequenos, eram elevados com descaídas laterais, implicando precisão com os ferros para evitar chips difíceis. Era mais um campo de segundo shot e como eu jogo bem de ferros, penso que é um campo que se adequa bem ao meu jogo", analisou.Verdade se diga que o vento também ajudou: «Quando chegámos, nos dois primeiros dias, nas voltas de treino, choveu muito, mesmo muito, mas o campo aguentou muito bem essa chuva, secou muito bem e não se sentiu o campo molhado nos dias de competição, porque a chuva parou e não houve mais desde quarta-feira. Esteve bom tempo com um pouco de vento».Mas apesar de ter a consciência de ter começado bem a temporada, Pedro Figueiredo não esconde que poderia ter sido melhor e chegou mesmo a andar no top-10 a meio da penúltima volta."As duas únicas coisas que falharam foram o primeiro buraco logo no primeiro dia – e começar com 1 triplo-bogey não foi fácil –, e depois o final da terceira volta, na qual ia bem lançado com -4 e acabei com +1. Isso deixou-me para trás. Tirando isso, foi de facto um torneio muito bom, porque se descontar essas duas partes do torneio, de 1 triplo e de 5 acima em quatro buracos, foram 8 pancadas, e eu acabei com 8 abaixo…", lamentou-se.A sorte que sorriu-lhe naquele birdie providencial da Grande Final do Challenge Tour que deu-lhe o 15.º e último lugar de apuramento para o European Tour de 2019, foi a sorte que lhe faltou logo no primeiro buraco nas Maurícias.Talvez nervoso, começou por perder 3 pancadas no primeiro buraco, mas o "Figgy" de 2018 tem de novo a cabeça fria dos seus tempos de amador e aos poucos foi recuperando. Após 18 buracos estava dentro do cut provisório em 57.º; aos 36 buracos tinha subido para 25.º, passando o cut à vontade; aos 54 buracos caiu para 37.º por causa da tal má serie de 5 pancadas perdidas em 4 buracos, mas logo recuperou para fechar a prova em 23.º.Percurso inverso teve Filipe Lima, que até foi o melhor português na primeira volta, com 70 (-2), bem dentro do cut provisório, dando a entender que estava recuperado do duro desaire de ter perdido por apenas 1 pancada o cartão do European Tour via Escola de Qualificação. No entanto, uma segunda volta desastrosa de 80 (+8) fê-lo falhar o cut, no grupo dos 135.º classificados, com 150 (+6).O português residente em França também não somou pontos para o ranking mundial, no qual perdeu 15 lugares para 358.º, mas mantém-se como o segundo português melhor classificado nesta hierarquia.O norte-americano Kurt Kitayama conquistou nas Maurícias o seu primeiro título do European Tour com 268 (65+65+70+68), -20, menos 2 pancadas do que o francês Mathieu Pavon e o indiano S. Chikkarangappa.Kurt Kitayama, de 25 anos, embolsou 158.500 euros, um prémio impensável para um jogador que ganhou o cartão para o European Tour através da Escola de Qualificação.O Open das Maurícias contou simultaneamente para o European Tour, o Asian Tour e o Sunshine Tour. Esta semana, a partir de quinta-feira, Pedro Figueiredo e Filipe Lima irão juntar-se a Stephen Ferreira no South African Open hosted by the City of Johannesburg, de 1,1 milhões de euros em prémios monetários, no Randpark Golf Club, em Joanesburgo.O Open da África do Sul é igualmente sancionado pelo European Tour e pelo Sunshine Tour e tem uma fase de qualificação, que disputou-se esta terça-feira em três campos daquela cidade.António Rosado tentou a sua sorte no torneio realizado no Country Club Johannesburg Rocklands mas a sua falta de rodagem em 2018 veio ao de cima e não conseguiu o passaporte reservado ao top-5, após uma volta de 75 pancadas, 3 acima do Par, que o deixou fora dos 50 primeiros.Autor: Hugo Ribeiro/Tee Times Golf para Record