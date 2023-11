‘Figgy’ começa Final da Escola com top-30

Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia são os portugueses presentes na Fase Final da Escola de Qualificação do DP World Tour (o principal circuito europeu de profissionais), que começou esta quinta-feira nos campos Lakes (Par 71) e Hills (Par 72) do resort catalão Infinitum Golf, em Tarragona, Espanha.

Começou melhor ‘Figgy’, com 70 (-2) pancadas no Hills Course, o que deu-lhe um lugar nos 29.ºs classificados entre os 156 competidores. No mesmo campo, Tomás marcou 75 (+3) e está entre os 131.ºs. Amanhã (sábado) os dois portugueses irão jogar no Lakes Course.

O melhor na jornada inaugural foi o dinamarquês Jeppe Kristian Andersen com 64 (-7) no Lakes.

Os concorrentes irão fazer duas voltas em cada campo. No final das quatro primeiras rondas, será feito um cut para os 70 primeiros e empatados, os quais irão jogar mais duas voltas, unicamente no Lakes Course.

Os 25 primeiros e empatados no final das seis voltas regulamentares conquistam o cartão para o DP World Tour 2024. Mas os que passarem aos 72 buracos o cut garantem desde logo, por sua vez, o acesso ao Challenge Tour (2.º Divisão Europeia).

Ricardo Melo Gouveia, irmão mais velho de Tomás, tem já garantida presença na próxima época do DP World Tour, graças à excelente temporada que protagonizou no Challenge Tour 2023, terminando no 10.º lugar do respetivo ranking, quando os 20 primeiros foram promovidos.

Rodrigo Cordoeiro / FPG