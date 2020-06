"Figgy" e Melo Gouveia precisam de teste negativo à Covid-19 antes do regresso à competição

O Challenge Tour e o European Tour estarão de volta mais cedo do que o previsto, logo em meados de julho, aproveitando a melhoria da situação da pandemia na Áustria, onde o número total de infetados e de óbitos é menos de metade do que em Portugal.

«O Open da Áustria, no Diamond Country Club, de 9 a 12 de julho, marcará o regresso do Challenge Tour e da Corrida para Maiorca, após uma pausa de cinco meses devido à pandemia do novo coronavírus. Esse torneio será seguido pelo Euram Bank Open, no Golf Club Adamstal, que mantém a sua data original no calendário, embora começando um dia mais cedo, na quarta-feira, 15 de julho, terminando no Sábado, dia 18», pode ler-se no comunicado do circuito profissional europeu de golfe.

Cada torneio distribuirá prémios monetários de meio milhão de euros, um valor muito superior ao que é habitual na segunda divisão europeia. Esse milhão de euros em jogo em duas semanas seguidas explica-se por a federação austríaca de golfe e o European Tour terem acordado em atribuir aos dois torneios a categoria de "dual ranking", ou seja, conta simultaneamente para o European e para o Challenge Tour.

É por isso que na lista de inscritos surge Pedro Figueiredo, um dos dois membros portugueses do European Tour, a primeira divisão europeia. O outro português presente deverá ser Ricardo Melo Gouveia, membro do Challenge Tour, a segunda divisão.

A participação dos dois jogadores portugueses nos eventos austríacos poderia estar em risco, devido às restrições severas que aquele país europeu coloca a visitantes oriundos de Portugal. No entanto, há uma possibilidade de ambos poderem competir no Open da Áustria e no Euram Bank Open.

«Aos visitantes vindos de Portugal é exigido à entrada da Áustria um resultado negativo do teste PCR com uma validade máxima de 96 horas antes da chegada ao país. Estamos em conversações positivas com o Governo da Áustria para eventualmente conseguirmos isenções para os jogadores mas, até ao momento, estamos a aconselhar os jogadores que desejam viajar para a Áustria a fazerem o requerido teste PCR», disse à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, Clare Bodel, a press officer do European Tour, que já esteve nessas funções quer no Open de Portugal, quer no Portugal Masters.

Pedro Figueiredo confirmou-nos que já recebeu esse conselho – «sim, somos obrigados a fazer o teste para podermos entrar na Áustria» – enquanto Ricardo Melo Gouveia pensa seguir esse procedimento.

«Ainda estou à espera de saber exatamente as medidas que terei de tomar, se tenho de fazer o teste, se é feito lá ou cá, mas se tiver de fazer antes de ir claro que irei fazê-lo. Sei que o European Tour está a tentar negociar a entrada na Áustria de jogadores que países com restrições pelo que também estou à espera disso», declarou Melo Gouveia.

O atleta olímpico português no Rio de Janeiro desceu de divisão no final do ano passado, depois de quatro épocas consecutivas no European Tour, e aproveitou a paragem forçada pela COVID19 para continuar o trabalho de reformulação da sua técnica de jogo iniciado há mais de um ano.

«É bom ter para já estes dois torneios para perceber como está o meu jogo e colocar em prática o treino que tenho feito nos últimos meses», referiu o português residente em Londres, mas que, desde março, tem estado no Algarve, inicialmente confinado e agora a treinar.

Sendo estes dois torneios austríacos de "dual ranking", o vencedor terá como prémio a subida automática ao European Tour.

Filipe Lima, em 2004, e Ricardo Santos, em 2012, já conquistaram torneios desta categoria de "dual ranking".

Em 2015 Ricardo Melo Gouveia era candidato ao título em quase todos os torneios do Challenge Tour em que participava e terminou mesmo essa época como o n.º1 do ranking da segunda divisão europeia.

Mas, neste momento, devido à referida reformulação técnica, um processo moroso a exigir muita humildade e paciência, a sua postura é menos ambiciosa e encara este regresso à competição com a natural expectativa de testar o seu jogo.

Daí que em vez de falar de vitória, tenha-nos apenas dito que quer «jogar o máximo possível no Challenge Tour».

«Jogo tudo o que aparecer no calendário e eu puder jogar, visto que nestes últimos meses estivemos sem competição», acrescentou.