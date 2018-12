“Figgy” é o único em Leopard Creek

Pedro Figueiredo será o único português a disputar, a partir de quinta-feira, o Alfred Dunhill Championship, no famoso Leopard Creek Country Club, em Malelane, com 1,5 milhões de euros em prémios monetários.

“Figgy” entrou diretamente na lista de inscritos do torneio do European Tour e do Sunshine Tour, as primeiras divisões dos circuitos europeu e sul-africano, respetivamente.

Filipe Lima tinha-se inscrito, estava apenas alguns lugares de fora e esta terça-feira desapareceu da lista, dando a entender que terá desistido, enquanto António Rosado e Stephen Ferreira foram hoje eliminados na fase de qualificação.

O Alfred Dunhill Championship Qualifier decorreu no Woodhill Residential Estate & Country Club, em Pretória. Participaram 90 jogadores e só 10 garantiram o apuramento para Leopard Creek.

Os últimos a passarem ao torneio principal registaram o resultado de 69 pancadas, 3 abaixo do Par e os dois portugueses ficaram bem longe desse objetivo.

Stephen Ferreira voltou a ser o melhor, mas apenas no grupo dos 47.º classificados, com 74 pancadas, 2 acima do Par, enquanto Tó Rosado foi 77.º (empatado) com 77 (+7).

António Rosado, campeão nacional de 2009, que desde 2013 vive entre Pretória e Joanesburgo, só participou em três torneios esta época e apenas em eventos que se realizem perto da sua residência. Só tem cartão para jogar eventos do Sunshine Tour até março, quando terminar a época de 2018/2019.

Stephen Ferreira, pelo contrário, 71.º na Ordem de Mérito do Sunshine Tour, assegurou a permanência neste circuito em 2019/2020, apesar de ter jogado menos torneios do que desejaria.

«Falhei alguns torneios porque o meu visto para a África do Sul expirou e tive de regressar ao Zimbabué. Mas ainda quero ver se consigo terminar a época, em março, no top-50 da Ordem de Mérito», disse o português do Zimababué à Tee Times Golf em exclusivo para Record.

Na semana passada, Ferreira falhou o cut no Open da África do Sul e hoje não logrou o apuramento para Leopard Creek. «O meu jogo tem estado bom, mas ando a sentir dificuldades com o putting», explicou.

Stephen Ferreira é o mais desconhecido dos craques do golfe português. É ainda jovem e durante a primeira volta do Open da África do Sul celebrou o seu 27 aniversário. É da geração de “Figgy” e Ricardo Melo Gouveia e tem ainda muito para dar ao golfe luso.

Que saibamos, só uma vez veio ao nosso país disputar torneios do Portugal Pro Golf Tour, mas não deixa de ser o sexto golfista nacional melhor classificado no ranking mundial, faz questão de jogar sob a as cores da bandeira nacional, quando seria mais fácil fazê-lo pelo Zimababué, e tem o sonho de «um dia poder jogar o Portugal Masters».

Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf para Record