"Figgy" e Santos mantêm bons registos antes do Open de Itália

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos regressaram à competição no Scottish Championship do European Tour e mostraram que não foi por acaso que brilharam há três semanas no Campeonato Nacional Absoluto Audi da Federação Portuguesa de Golfe.

Os dois membros portugueses do European Tour andam a visitar campos históricos que exigem um golfe nostálgico e técnico e não se saíram nada mal.

No Oporto Golf Club, no mais antigo campo de golfe português, em Espinho, Santos foi 3.º classificado e "Figgy" 4.º, num torneio conquistado por Ricardo Melo Gouveia.

Três semanas depois, em St. Andrews, na Escócia, considerado o berço da modalidade, onde há largos séculos se pratica a modalidade, Figueiredo foi 43.º (empatado) e Santos integrou o grupo dos 63.º classificados, entre os 107 jogadores que disputaram o torneio de um milhão de euros em prémios monetários.

O Scottish Championship é um torneio novo no European Tour, um evento criado em tempos de pandemia para proporcionar mais competição aos jogadores, funcionando como o encerramento de um segundo "swing" britânico que começou no Open da Irlanda e passou pelo Open da Escócia e depois pelo BMW PGA Championship em Inglaterra. Não se sabe sequer se haverá uma segunda edição da prova.

De cada vez que se fala de St. Andrews pensa-se no Old Course, talvez o mais famoso campo de golfe do Mundo, e os dois portugueses não perderam mais uma hipótese de tirarem uma fotografia juntos na Swilcan Bridge, a ponte mais célebre da modalidade.

No entanto, para este torneio, foi seleccionado o menos conhecido Torrance Course, um campo desenhado pelo antigo campeão do Open de Portugal, o escocês Sam Torrance, e pelo saudoso norte-americano Gene Sarazen, um dos raros cinco jogadores a terem ganho todos os Majors na sua carreira, no Fairmont St Andrews Bay, um resort turístico inaugurado em 2001.

Sendo um campo relativamente desconhecido dos jogadores portugueses, os resultados e classificações de ambos foram bem positivos, numa altura do ano em que o gélido frio forçou-os a jogarem com um equipamento mais adequado ao esqui alpino.

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos não começaram nada bem esta época atípica do European Tour, mas, tal qual motor diesel, estão agora a carburar muito melhor e os resultados têm vindo a aparecer com mais regularidade.

Uma primeira análise superficial diz-nos que Pedro Figueiredo foi 43.º com 282 pancadas (voltas de 70+70+72+70), 6 abaixo do Par, recebendo um prémio de 4.953 euros; e que Ricardo Santos foi 63.º com 287 (71+71+74+71), -1, para um cheque de 2.429 euros.

Até aqui, nada de muito especial, sobretudo se compararmos com o campeão, o espanhol Adrian Otaegui que alcançou um resultado mais habitual no Dom Pedro Victoria Golf Course de Vilamoura do que em qualquer campo links escocês: 265 (62+70+70+63), -23, embolsando 161.925 euros!

Há, no entanto, vários aspectos positivos a salientar na prestação dos dois jogadores portugueses:

Entre Janeiro e Julho, Ricardo Santos falhou o cut nos cinco torneios que disputou no European Tour e só conseguiu três voltas abaixo do Par. Entretanto, entre Janeiro e Setembro, Pedro Figueiredo só passou dois cuts em nove torneios, com escassas sete voltas (entre 22) em números vermelhos!

Tudo mudou nos últimos tempos. Ricardo Santos passou o cut pelo seu sexto torneio seguido, conseguiu um agregado abaixo do Par pela quinta vez nas últimas seis competições e pela quarta vez nos derradeiros seis eventos (dois consecutivos) assinou três de quatro cartões abaixo do Par.

Pedro Figueiredo, por seu lado, passou o cut pelo segundo torneio seguido no European Tour (o outro fora o Open de Portugal at Royal Óbidos há um mês); tal como em Óbidos, voltou a terminar com um total abaixo do Par e repetiu o bom registo do Open nacional de três voltas abaixo do Par, algo que alcançou apenas pela terceira vez esta época.

No caso de "Figgy" há ainda mais motivos para celebrar, uma vez que 6 abaixo do Par é o seu segundo melhor resultado da época após o Open de Portugal (-9) e o 43.º posto é a sua terceira melhor classificação da temporada após ter sido 18.º no Open de Portugal há um mês e 42.º no Alfred Dunhill Championship em Dezembro.

Os dois portugueses têm, por isso, razões para irem confiantes para o Open de Itália que se joga esta semana, também com um milhão de euros em prémios, no Chervò Golf Club, em Brescia.

Em declarações à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, Figueiredo mostrou-se mais satisfeito do que Santos pela prestação na Escócia.

«Foi uma semana consistente em todas as áreas do jogo. Não fiz nenhuma volta acima do Par (o que é bom), e não estive especialmente bem em nenhuma área de jogo, mas também não estive especialmente mal em nenhuma. Poderia ter sido melhor, mas não foi uma má semana, considero-a positiva. Estive minimamente bem nos greens e foi no drive que acabei por perder mais pancadas. Foi uma semana positiva neste regresso à competição», disse "Figgy", que assinou 18 birdies em quatro voltas e está acompanhado por um "caddie" novo, Vítor Jesus: «É um amigo da Quinta do Peru, com quem cresci a jogar golfe, e como o meu antigo caddie (Francisco Ataíde) foi tirar um mestrado, o Vítor veio ajudar-me».

«Foi uma semana dura. Esteve muito frio e não consegui jogar o meu melhor. Joguei muito bem do tee, mas o shot ao green esteve fraco, longe do que é normal», declarou Santos que converteu 12 birdies e está acompanhado pelo "caddie" Daniel Caixeiro.

Após o Scottish Championship, Pedro Figueiredo ascendeu ao 197.º posto da Corrida para o Dubai. Recorde-se que era 210.º após o Portugal Masters e 199.º após o Open de Portugal há um mês.

Ricardo Santos, que era 219.º antes do Open de Portugal e subiu para 211.º após Royal Óbidos, desceu agora para 213.º, embora tenha melhorado 3 lugares em relação à semana passada.

Como se sabe, este ranking do European Tour é relativamente pouco importante em 2020, dado as categorias estarem congeladas e os jogadores portugueses terem a garantia de poderem competir na primeira divisão europeia em 2021.

No entanto, estes torneios do European Tour que irão realizar-se até Dezembro têm uma relevância grande para os nossos jogadores por causa do ranking mundial e, consequentemente, do ranking olímpico.

Neste torneio escocês só o top-25 somou pontos para o ranking mundial e só assim será possível ascender posições no ranking olímpico onde não há qualquer português no top-60 de apuramento directo.

A melhoria de rendimento (há pouco referenciada) dos dois portugueses neste final de época faz-nos acreditar que possam conseguir alguns top-20 nos torneios do European Tour que ainda terão pela frente e isso será fundamental para sonharem com uma presença em Tóquio 2021, depois de Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia terem representado Portugal no Rio de Janeiro 2016.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (tetimes.pt) para Record