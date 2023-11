'Figgy' recordista com o 'tri' na Escola do Circuito Europeu

Pedro Figueiredo alcançou hoje (quarta-feira), em Espanha, um recorde nacional, que bem poderá ser um marco internacional, pois não há registos do DP World Tour sobre o assunto.‘Figgy’ tornou-se ontem no primeiro português a superar por três vezes seguidas a Escola de Qualificação do DP World Tour, garantindo a permanência na primeira divisão do golfe profissional europeu.E a forma como carimbou esse feito foi ainda mais impressionante e emocionante, pois precisava de um birdie no último buraco para integrar ‘à queima’ o top-25 que ganhou direitos de competir na elite europeia em 2024 e foi isso mesmo que fez.Aliás, até aos três últimos buracos, o profissional da Vanguard estava virtualmente eliminado, mas um birdie no buraco 16 e o tal birdie no 18 deram-lhe o tão desejado passaporte."Foi de roer as unhas até à última. És o maior", escreveu nas redes sociais Miguel Franco de Sousa, o presidente da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que está, naturalmente, radiante por poder contar com dois portugueses no DP World Tour em 2024.Com efeito, Ricardo Melo Gouveia tinha, há duas semanas, assegurado o seu lugar, ao concluir a temporada do Challenge Tour no 10.º lugar da Corrida para Maiorca, o ranking oficial da segunda divisão europeia.Pedro Figueiredo terminou no grupo dos 22.º classificados, com 414 pancadas, 14 abaixo do Par, após voltas de 70, 68, 70, 71, 66 e 69. Nas primeira e terceira jornadas jogou no Hills Course do Infinitum Golf Resort, em Tarragona, enquanto nas restantes quatro rondas, designadamente nas duas últimas, actuou no Lakes Course, teoricamente considerado o percurso mais difícil.O português de 32 anos, que esteve acompanhado pelo ‘caddie’ espanhol Miguel Evangelio, ficou a 13 pancadas do vencedor, o alemão Freddy Schott, que totalizou 401 (68+63+75+66+64+65), -27.Um dos pontos fortes do jogador do Quinta do Peru Golf & Country Club é a sua força mental quando enfrenta momentos de pressão e isso voltou a ficar patente.No ano passado, em 2022, no mesmo ‘resort’ da Catalunha, ‘Figgy’ passou à vontade, no 7.º lugar (-22), mas, em 2019, já tinha sido uma luta, fechando no 17.º posto (-13).Nesse ano, este destino turístico espanhol chamava-se ainda Lumine Golf Club e Figueiredo precisou de uma soberba volta de 66 (-5) para assegurar a passagem ao então European Tour.Outro aspecto que merece ser sublinhado é o facto de em 2019, 2022 e 2023 Pedro Figueiredo ter militado na primeira divisão europeia e não ter conseguido ao longo dessas épocas amealhar pontos no ranking para manter-se no European Tour/DP World Tour. O estado de espírito não era, por isso, de enorme confiança quando enfrentou estas Escolas de Qualificação. Mas foi sempre capaz de fazer um ‘reset’ mental e entrar de cabeça limpa, aproveitando esta derradeira hipótese.Não houve Escola de Qualificação em 2020 e 2021, devido à pandemia, pelo que o campeão nacional de 2013 fez a rarirade de passar esta dura maratona de seis voltas pela terceira vez seguida (2019, 2022 e 2023).Recorde-se que um total de 156 jogadores, entre os quais dois portugueses, participou na Final da Escola de Qualificação do DP World Tour.Tomás Melo Gouveia foi eliminado após as quatro primeiras voltas cumpridas a Par dos campos (75+73+67+71), mas Pedro Figueiredo integrou os 78 jogadores que seguiram em frente. Tomás, por seu lado, sabe que podrá jogar o Challenge Tour em 2024. Hoje foi o dia de celebração de ‘Figgy’.Portugal já estava na história da Escola de Qualificação por Daniel Silva ter sido o vencedor em 1990 – um dos títulos mais impressionantes na história do golfe nacional. Mas este sucesso de Figueiredo em três edições seguidas entra também nos anais da prova.Só mais um português passou a Escola na história do golfe nacional: Ricardo Santos em 2022 (este ano foi eliminado na Segunda Fase). Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia e Tiago Cruz viveram ocasiões em que ficaram próximos de fazê-lo, mas, garantir o ‘full card’ só mesmo Daniel Silva, Ricardo Santos e este super Pedro Figueiredo.