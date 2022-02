Figgy trava ascensão na Cidade do Cabo

Depois de na sexta-feira ter feito uma exibição sensacional na segunda volta do Bain’s Whisky Cape Town Open, na África do Sul, Pedro Figueiredo não conseguiu manter hoje (Sábado) o mesmo registo no Royal Cape Golf Club. Trata-se da segunda prova da época no Challenge Tour, dotada de 200 mil euros de ‘prize-money’.Ao entregar um terceiro cartão com 75 pancadas, 3 acima do Par 72, ‘Figgy’ desceu dos 20.ºs classificados para os 43.ºs. Na véspera, por contraste, havia feito 65 (-7) subindo então 68 posições na tabela. Aos 54 buracos, soma 212 (-4)."Hoje estava um dia mais difícil, com mais vento do que ontem e eu não joguei especialmente bem", explicou. "Comecei mal, ia com 3 pancadas acima do Par ao fim de três buracos. Depois ainda consegui recuperar, mas acabei com 2 bogeys. Não estive tão certeiro do tee, falhei alguns fairways e também não concretizei tão bem nos greens, daí o resultado menos conseguido", declarou o profissional da Vanguard.Com efeito, depois de ter feito 1 bogey no buraco 1 e 1 duplo-bogey no 3, o português de 30 anos fez 3 birdies consecutivos entre os buracos 5 e 7. Foram os únicos que obteve neste sábado, vindo ainda a marcar mais 3 bogeys nos buracos 9, 17 e 18.Para o norte-irlandês Tom McKibbin, o resultado de 70 (-2) foi suficiente para manter-se sozinho na frente, com um total de 200 (-16). O sul-africano JC Ritchie (67) e o espanhol Ivan Cantero Gutierrez (69) partilham o 2.º lugar com 202 (-14).