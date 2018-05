Continuar a ler

Ricardo Santos desceu 34 lugares, ocupando agora a posição 59, com um agregado de 215 pancadas, depois de hoje ter marcado 75 shots, com um 'eagle' (duas abaixo), dois birdies, e sete bogeys (uma acima).



O torneio é liderado pelo coreano Minkyu Kim, que soma 202 pancadas, menos duas do que o sueco Sebastian Soderberg, que é segundo.

O português Filipe Lima subiu este sábado ao 10.º lugar do challenger checo de Dritec, depois de ter terminado a terceira volta com um agregado de 208 pancadas.O golfista português, que segue empatado com outros três jogadores, subiu três posições depois deste sábado ter entregue um cartão com 70 pancadas (duas abaixo do Par), com dois birdies (uma pancada abaixo).

Autor: Lusa