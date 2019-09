Filipe Lima fecha primeira volta do Open de Provença em nono

O golfista português José-Filipe Lima é um dos nonos classificados do Open de Provença, em França, após ter terminado a primeira volta do torneio do Challenge Tour com 69 pancadas, três abaixo do par.O golfista luso inscreveu cinco birdies (uma pancada abaixo do par) e um duplo-bogey (duas acima) na ronda inaugural do percurso de Pont Royal.Ricardo Santos é um dos golfistas classificados na 63.ª posição, com 73 shots, um acima do par, enquanto Tomás Santos Silva está no fundo da tabela, no 122.º lugar, com 80 pancadas, oito acima do par.O francês Jeong-Weon Ko lidera a prova com 64 pancadas, oito abaixo do par, à frente do canadiano Aaron Cockerill, que soma 66 shots, seis abaixo do par.O Open de Provença decorre até domingo, no campo de Pont Royal.