Filipe Lima segue em 16.º lugar e é o único luso no Open de Provença

O português José-Filipe Lima caiu, esta sexta-feira, para o grupo dos golfistas classificados no 16.º lugar do Open de Provença, em França, após a segunda volta ao percurso, enquanto Ricardo Santos e Tomás Santos Silva falharam o 'cut'.

Filipe Lima, que na véspera era um dos nonos classificados, desceu sete posições, registando um agregado de 139 pancadas, cinco abaixo do par.

No segundo dia, o golfista luso completou o percurso de Pont Royal com 70 'shots', dois abaixo do par, ao somar seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).

Já os outros representantes portugueses, Ricardo Santos e Tomás Santos Silva, falharam o 'cut' e não seguem em prova no fim de semana. O primeiro fechou a participação com um agregado de 145 pancadas, uma acima do par, enquanto o segundo somou 151, sete acima do par.

O Open de Provença, que decorre até domingo, é provisoriamente liderado pelo alemão Sebastian Heisele e pelo francês Jeong-Weon Ko, ambos com um total de 134 'shots', 10 abaixo do par.