Filipe Lima vence torneio e agradece "ajuda lá de cima"

O golfista português José Filipe Lima afirmou este domingo que, e admitiu ter "contado com a ajuda daquele Senhor lá de cima"."Não estava à espera. sabia que estava a jogar muito bem, mas também sabia que ganhar era muito difícil, estava a cinco pancadas. Joguei o meu jogo e Aquele lá em cima estava comigo hoje e ajudou-me", afirmou o jogador luso, pouco depois de ter vencido o torneio finlandês.Em declarações ao European Tour, Filipe Lima, que hoje subiu 10 lugares na classificação, admitiu ter estado muito bem na primeira metade da volta, na qual marcou cinco dos seis birdies (uma pancada abaixo do par) do dia, reconhecendo: "nos últimos nove, foi tentar manter o score".O jogador português, que arrecadou um prémio monetário de 32.000 euros, considerou que a vitória na Finlândia, que surge duas semanas depois de ter sido segundo no Euram Bank Open, "dá confiança para o resto da temporada".Apesar do bom momento, José-Filipe Lima, oitavo do ranking da segunda divisão do golfe europeu garante que quer "continuar calmo e paciente, sem fazer grandes planos"."No golfe é assim: numa semana estamos em baixo, na semana seguinte podemos estar no topo", lembrou.José-Filipe Lima, que este domingo marcou 66 shots, fechou o torneio com um agregado de 274 pancadas (14 abaixo do par), menos uma do que o sul-africano Brice Easton, que foi segundo.Ricardo Santos, o outro português em prova, fez a pior das suas quatro voltas, marcando 74 pancadas, e acabou por descer do quinto para o 23.º lugar da geral.