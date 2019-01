Foram jogar golfe à Tailândia e morreram num acidente de buggy

Dois golfistas sul-coreanos morreram no final do ano, na Tailândia, quando disputaram uma partida de golfe com as respetivas mulheres.Sung Jun-yong, de 68 anos, e Ha Jae-oong, de 76, deslocavam-se de buggy - as mulheres seguiam atrás noutro - quando, no momento em que atravessavam um rio que passa pelo campo, os dois buggys chocaram e caíram nas águas pantanosas.Um empregado do campo tentou resgatá-los, enquanto um pescador que se encontrava por ali perto conseguiu tirar as duas mulheres da água. Mas a que a corrente arrastou os dois homens, tendo os corpos sido resgatados nos dias seguintes.