Fowler e Schauffele lideram US Open com novo recorde

Os norte-americanos Rickie Fowler e Xander Schauffele seguem na liderança do US Open, depois de terem fechado na quinta-feira a primeira volta com 62 pancadas, que constitui novo recorde do percurso do Los Angeles Country Club, na Califórnia.

No regresso da prova à Califórnia, os dois golfistas, que marcaram oito pancadas abaixo do campo, fizeram cair o recorde de 63 pancadas, estabelecido por Johnny Walker, há 50 anos.

Com 10 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), Fowler foi o primeiro a bater o recorde, que Schauffele, campeão olímpico em Tóquio'2020, igualou apenas 15 minutos depois, com uma volta sem erros e na qual marcou oito 'birdies'.

Com 62 'shots' numa volta, Fowler e Schauffele igualaram o recorde de absoluto de um 'major', estabelecido por Branden Grace, em 2017, na terceira volta do British Open.

Os também norte-americanos Wyndham Clark e Dustin Johnson, ambos com 64 pancadas, seguem imediatamente atrás dos líderes, e à frente do compatriota Bryan Harman e do norte-irlandês Rory McIlroy, que marcaram 65 'shots'.

O espanhol Jon Rahm, vencedor da última edição do Masters de Augusta, e vencedor do US Open em 2021, segue no grupo dos classificados no lugar 25, depois de ter marcado 70 pancadas.

O US Open, que regressa à Califórnia após 75 anos de ausência e se disputa pela primeira vez no Los Angeles Country Club, decorre até domingo, e acontece poucos dias depois de ter sido anunciada a fusão dos circuitos norte-americano PGA e europeu DP World Tour, com o dissidente LIV Golf, colocando assim ponto final nos litígios que opuseram as três organizações.