Francisca Salgado 6.ª no Campeonato Internacional da Bélgica de Sub-14

Francisca Salgado obteve um dos seus melhores resultados de sempre a nível internacional, com um bom 6.º lugar no Campeonato Internacinal da Bélgica de sub-14, disputado no Royal Waterloo Golf Club.A campeã nacional de sub-12 em 2021 representa o clube Vale de Janelas e, como disse o press officer da Federação Portuguesa de Golfe, Castro Martins, "fez uma prestação em crescendo, melhorando o resultado e o posicionamento na classificação dia a dia". Terminou com 226 pancadas, 10 acima do Par, após voltas de 78, 75 e 73.Numa prova que contou com 41 jogadoras, Francisca Salgado ficou a 12 pancadas da campeã, a francesa Cèleste Lloret (77+69+68), a única a ficar abaixo do Par (-2).Amélia Gabin, da Quinta do Lago, empatou no 20.º lugar com a francesa Ophélie Odin, com 238 (+22), a campeã nacional de sub-14 com voltas de 85, 79 e 74, enquanto a gaulesa teve rondas de 84, 79 e 75.Na prova masculina venceu o holandês Youp Orsel com 210 (71+71+68), -6. Houve 101 jogadores, só dois bateram o Par do campo no agregado e o melhor português foi Martim Johansen, que totalizou 225 (73+76+76), +9. Terminou empatado na 20.ª posição com o francês Aydan Morat (74+76+75).Os restantes portugueses obtiveram as seguintes classificações e resultados: 55.º Guilherme Grabner Moreira 235 (81+77+77), +19; 80.º Francisco Reis 242 (78+82+82), +26; 99.º Henrique Ferreira da Costa 256 (92+79+85), +40.Na classificação coletiva da 11.ª edição da prova, a equipa n.º1 de Portugal ocupou o 15.º lugar na Taça das Nações deste Belgian International Golf Championship for Boys & Girls U14, empatado com a formação de Bourgogne Franche-Comté League, ambas com 698 (+50).Portugal esteve presente com seis atletas, que foram divididos em duas equipas.Portugal-1 foi constituída por Amélia Gabin (Quinta do Lago), Guilherme Grabner Moreira (Oporto) e Martim Pinto Johansen (Vilamoura). O 15.º posto empatado foi conseguido com o voltas de 239, 232 e 227, ou seja, sempre a melhorar.Portugal-2 foi composta por Francisco Salgado (Vale de Janelas), Francisco Reis (Orizonte) e Henrique Ferreira da Costa (Miramar), e fechou no 23.º posto, com 724 (248+236+240), +76.Venceu a equipa n.º1 da Suíça com 650 (225+215+210), +2.