Gabriel Sardo encerra em 43.º no Internacional de França Sub-14

Gabriel Sardo finalizou em 43.º a sua prestação nos Internationaux de France U14 Challenge Alexis Godillot, que decorreu no percurso Vineuil do Golf de Chantilly, em Vineuil-Saint-Firmin, a cerca de 50 km a norte de Paris. A prova masculina foi ganha pelo francês Oscar Coilleau.Depois de ter passado o cut aos 36 buracos no lote dos 36.ºs, sempre em condições de jogo muito difíceis, o jovem português repetiu as 80 (+9) pancadas da véspera (tinha feito 79 no primeiro dia), descendo sete posições a fechar e partilhando o 43.º posto com o seu homónimo francês Gabriel Fouchan, ambos com um total de 226 (+26).Gabriel Sardo integrou a dupla da seleção nacional em terras gaulesas juntamente com Bernardo Tito Martins, que no sábado falhou o cut para o último dia por uma mera pancada.O treinador nacional adjunto Hugo Pinto acompanhou os dois atletas, para os quais este importante Campeonato Internacional de França de Sub-14 terá representado certamente uma boa experiência para o futuro.Oscar Coilleau, com resultados de 76,69 e 70, venceu com um total de 215 (+2), o que lhe deu a vantagem mínima sobre o vice-campeão Ignacio Laulhe (216, 73+73+70), do Liechtenstein. O terceiro lugar do pódio foi para o francês Téophile Archer, com 217 (72+75+70).