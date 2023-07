Gabriela Ribeiro e Bruno Rosendo vencem em Montebelo

Gabriela Ribeiro (Amarante) e Bruno Rosendo (Aroeira) venceram o 3.º Torneio do Circuito Nacional FPG de Mid-Amateur em 2023, que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Montebelo Golfe (Par 72), em Viseu.No escalão sénior triunfaram Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe) e Miguel Franco de Sousa (Estoril).O Circuito FPG de Mid Amateur é dedicado a jogadores que completem um mínimo de 25 anos em 2023. Os seniores terão de celebrar o mínimo de 50 anos na presente temporada.Na prova feminina, com oito concorrentes, Ana Gabriela Ribeiro liderou do princípio ao fim rumo ao título. Com voltas de 81 (+9) e 85 (+13), somou 166 (+22), deixando a 2.ª classificada, Ana Basílio dos Santos (86+85) a cinco pancadas de distância.Os dois primeiros torneios do ano, disputados no Santo Estêvão Golfe e no Oporto Golf Club, haviam sido ganhos pela campeã nacional mid-amateur, Marta Lampreia (Levante), ausente em Viseu.Ana Basílio dos Santos, por sua vez, repetiu o 2.º lugar em mid-amateur das duas provas prévias e manteve-se totalista de vitórias em seniores.O torneio masculino contou com 24 participantes e Bruno Rosendo também comandou as duas voltas, dando-se ainda ao luxo de fazer um hole-in-one no buraco 8.Com jornadas de 75 e 79, o jogador da Aroeira totalizou 154 (10) e bateu por 2 pancadas Miguel Franco de Sousa (77+79) e Tiago Costa (79+77), este o bicampeão nacional mid-amateur.Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, além do 2.º lugar em mid-amateurs, venceu este ano pela segunda vez no escalão de seniores.Bruno Rosendo é o terceiro vencedor distinto na presente temporada do circuito, depois do dinamarquês Emil Bundgaard (Estoril) no 1.º Torneio (Santo Estêvão Golfe) e de João Varela Gomes (Oporto) no 2.º Torneio (Oporto Golf Club).