Gabriela Ribeiro e Rui Meireles campeões nacionais Mid-Amateur

Ana Gabriela Ribeiro (Amarante) e Rui Meireles (Belas) venceram o Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no Lisbon Sports Club, no concelho de Sintra.Os Mid Amateur são golfistas com pelo menos 25 anos de idade no final deste ano. Esta prova destinava-se a jogadores com um handicap máximo de 19 e atraiu 59 participantes, entre os quais oito jogadoras.Na prova feminina, Ana Gabriela Ribeiro era uma das favoritas, depois do seu triunfo no 3.º Torneio do Circuito FPG de Mid Amateur, em Montebelo, e confirmou-o, obtendo o resultado de 156 pancadas, 18 acima do Par, após voltas de 73 e 83.A jogadora de Amarante bateu uma atleta da casa, Berenice Nunes Pedro Jr., que somou 160 (80+80), +22. Mafalda Magalhães (+28) ganhou a classificação net.No ano passado a campeã nacional tinha sido Marta Lampreia, a vencedora dos dois primeiros torneios de 2023 no Circuito FPG de Mid Amateur, mas este ano optou por não competir, ela que também foi campeã nacional deste escalão em 2011.Na prova masculina, Rui Meireles conquistou o seu primeiro título nacional com 146 pancadas, 8 acima do Par, após voltas de 75 e 71. O 2.º lugar foi para Pedro Sá Lima (Vale Pisão) com 148 (72+76), +10.Rui Meireles, do Belas Clube de Campo subiu de 5.º para 1.º no segundo e último dia, embora tenha beneficiado da desistência de Gonçalo Costa, que estava a jogar em casa.Gonçalo Costa era o grande favorito e um dos dois líderes aos 18 buracos, mas lesionou-se numa mão e já não jogou a segunda volta.Foi pena, pois o antigo jogador da seleção nacional da FPG tinha brilhado no primeiro dia com 68 (-1).No entanto, isso não retira qualquer mérito ao triunfo de Rui Meireles, até porque Bernardo Bairrão, igualmente do Lisbon Sports Club, também tinha somado 68 (-1) na primeira jornada e depois, na segunda, enterrou-se com 86 (+17), para tombar para o 8.º posto (empatado).José Cândido de Oliveira (ACP Golfe) fez uma prova sensacional, pois é um jogador sénior e bateu-se com os mais jovens. Terminou no 5.º lugar (+15) e ganhou a classificação net.Tiago Costa, o campeão nacional mid amateur em 2019, 2021 e 2022, ficou desta feita no 11.º lugar (+19).Ana Gabriela Ribeiro, a nova campeã nacional, expressou nas redes sociais como viveu o seu sucesso, com algum humor à mistura na parte final da sua mensagem, quando se compara a uma profissional, embora, há uns anos, tenha sido uma das melhores amadoras portuguesas:"Muito especial, porque consegui cumprir o objetivo, mas ensinou-me muito. O golfe continua a fazer-me crescer e a testar a gestão das minhas emoções. Não posso deixar de agradecer ao meu ‘paitrocinio’ por acreditar em mim e ajudar-me sempre, à minha caddie e fisioterapeuta, Beatriz Marques, a quem tem-me ajudado na nutrição, Pedro Pimenta, e no exercício físico, Rafael Seabra, de modo a potenciar o meu rendimento desportivo, porque, ao contrário do que muitos pensam, o golfe precisa de preparação física. No fim disto tudo, até sinto-me quase profissional".Rui Mereles, o novo campeão nacional, valorizou o facto de pertencer a um escalão etário superior:"Esta vitória, para mim, significa muito pois, apesar de já ser sénior, consegui ser campeão nacional de mid-amateurs, o que não é fácil. Por isso, sinto-me imensamente feliz e ainda com mais motivação para continuar a jogar este jogo que é o que mais me apaixona".