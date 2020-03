George Bloor é o n.º1 do Portugal Pro Golf Tour de 2019/2020

O inglês George Bloor é o n.º1 do Ranking final do Portugal Pro Golf Tour (PPGT) na época de 2019/2020.





Após 22 torneios disputados entre novembro e março, o inglês de 24 anos foi o mais regular, alcançando três títulos e ainda mais nove top-10, incluindo dois 2.º lugares.George Bloor ganhou o 2.º Dom Pedro Victoria Classic e o 2.º Dom Pedro Pinhal Classic em janeiro, bem como o 1.º Faldo Classic em março.No The Tour Championship, onde tinha sido vice-campeão em 2019, perdendo apenas no play-off, foi agora 5.º classificado com 140 pancadas, a abaixo do Par do Troia golf, após voltas de 72 e 68. Bloor ficou empatado com o português Pedro Lencart e os ingleses Matt Ford e Dan Smith.Em conversa informal com a Tee Times Golf e em exclusivo para, George Bloor manifestou-se naturalmente «satisfeito por ter sido o n.º1 da época» mas não se importou com o facto de não haver qualquer prémio especial. "Já tinha garantido anteriormente um convite para o Open de Portugal", declarou.Com efeito, o posto de n.º1 do Ranking do PPGT é meramente uma questão de prestígio, dado não contemplar qualquer prémio especial.George Bloor assegurou um convite para o Open de Portugal at Royal Óbidos, em setembro, por ter ganho o 4.º Swing do Portugal Pro Golf Tour, em janeiro.Em 2020, o vencedor de cada Swing recebeu um convite para o único torneio português do Challenge Tour e foi por isso mesmo que os portugueses Tomás Silva e Vítor Lopes já têm o seu lugar reservado em Royal Óbidos por, respetivamente, terem sido os n.º1 dos Swings 3.º e 5.º.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf, em exclusivo para