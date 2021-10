George Coetzee defende título do Portugal Masters em Vilamoura

O sul-africano George Coetzee confirmou que virá defender o título do Portugal Masters em 2021 e vários jogadores que venceram torneios do European Tour na presente temporada também jogarão a 15.ª edição do mais importante torneio de golfe português, designadamente os escoceses Grant Forrest e Calum Hill, e os dinamarqueses Nicolai e Rasmus Hojgaard.





Há um ano, em contexto de pandemia, sob uma rigorosa bolha sanitária, num evento realizado à porta fechada, George Coetzee conquistou o seu quinto título do European Tour, mas o primeiro em solo europeu. Para além dele, atuarão ainda, no Dom Pedro Victoria Golf Course, mais quatro ex-campeões da prova: o dinamarquês Lucas Bjerregaard (2017), os ingleses Steven Brown (2019) e Andy Sullivan (2015) e o francês Alex Levy (2014).Embora ainda não tenha sido anunciada a lista definitiva de inscritos, é possível que o francês Victor Perez venha a ser a grande figura antes do torneio começar. O 61.º classificado no ranking mundial terminou a época transata com um bom 7.º lugar no DP World Tour Championship, no Dubai, e, em 2021, tem brilhado no PGA Tour da América do Norte: 4.º no WGC/Dell Technologies Match Play e 9.º no The Players Championship. No European Tour foi 4.º no Saudi International.Os gémeos Hojgaard fizeram história este ano quando tornaram-se nos primeiros irmãos a vencerem em semanas consecutivas no European Tour. Rasmus foi o melhor no Omega European Masters, na Suíça, e depois Nicolai impôs-se no DS Automobiles Italian Open.Calum Hill iniciou o que se prevê que possa vir a ser uma coleção de troféus no Cazoo Open, em Inglaterra. Uma semana antes, Grant Forrest tinha-se cotado como o primeiro escocês da última década a triunfar na Escócia, no Hero Open.O inglês Sam Horsfield, que em 2020 somou dois títulos seguidos no Reino Unido, será outra das estrelas do European Tour no 15.º Portugal Masters, de 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com o Pro-Am no dia 3. O torneio de 1,5 milhões de euros em prémios monetários estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado devido às dificuldades de deslocações e viagens provocadas pela pandemia da COVID-19.Rory Colville, o novo Championship Diretor do Portugal Masters regozijou-se pelo regresso do público ao Algarve: "Estamos encantados por podermos receber de novo espectadores no Portugal Masters deste ano. Queremos agradecer à Direção Geral de Saúde e ao Dom Pedro Hotels and Golf Collection pelo seu apoio, pela sua orientação no planeamento e na organização deste evento fantástico"."É um torneio muito popular entre os jogadores e os espectadores e estamos desejosos de realizar mais uma edição memorável do Portugal Masters", frisou Rory Colville, que vai estrear-se em 2021 na liderança do torneio que antecede o DP World Tour Championship, sendo a última etapa de apuramento para o prestigiado evento do Dubai, que encerra a época de 2021 do European Tour.