Golfista de 20 anos ganha 1,5 milhões em torneio do PGA Tour mas tem de renunciar ao cheque

What an amazing accomplishment by @NickDunlap62 , stellar play and way to pull through under pressure to join a very selective group of players to win PGA tour events as an amateur! Great future ahead of this great talent! Congratulations. — Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmOfficial) January 22, 2024

Nick Dunlap, jovem norte-americano de 20 anos, surpreendeu tudo e todos ao vencer o American Express, um torneio do PGA Tour, mas teve de recusar o cheque de 1,512 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros) por ser ainda amador. A última vez que um amador venceu uma prova do mais prestigiado circuito de golfe do Mundo aconteceu em 1991, quando Phil Mickelson ganhou o Northern Telecom Open e teve de abdicar do prémio de 180 mil dólares.Estudante no segundo ano na Universidade do Alabama e vencedor do US Amateur (prova que Tiger Woods ganhou em quatro ocasiões), Nick Dunlap terminou o American Express, disputado na Califórnia, com 29 pancadas abaixo do par, melhor do que o sul-africano Christian Bezuindehout, o segundo classificado que acabou por embolsar o dinheiro destinado ao vencedor."Não pude ficar com o cheque, mas foi um privilégio receber o apoio de tanto público. Poder demonstrar que o golfe amador também é bom é algo único", reconheceu o jovem golfista. "Mas reconheço que estou em choque. Nunca tinha visto tanta câmara e tanto jornalista no green..."Nick Dunlap recebeu os parabéns do espanhol Jon Rahm, atual número 3 do ranking mundial que venceu este torneio no ano passado, antes de se mudar para a Liga da Arábia Saudita. "Que magnífico desempenho do Nick Dunlap", escreveu Rahm no Twitter. "Tem um grande futuro pela frente. Parabéns!"