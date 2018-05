Continuar a ler

A polícia encontrou o golfista e a sua mãe, de 62 anos, com várias feridas depois de terem sido agredidos por Krista, que resistiu à detenção e recusou-se a entrar no carro das autoridades. Entrou à força, mas mesmo assim pontapeou a porta, para tentar escapar. Lucas admitiu que nesse momento Krista estava alcoolizada.



No twitter o jogador deu conta do sucedido e pediu privacidade. "Estamos todos bem. Embora a Krista tenha sido acusada, acreditamos que o sistema judicial vai determinar o que sucedeu e que ela saia limpa deste assunto privado. Agradecemos que respeitem a nossa privacidade."



O norte-americano Lucas Glover, vencedor do US Open (um dos quatro majors) em 2009, viu-se envolvido num episódio familiar caricato. O jogador não passou o cut no 'The Players Championship' e foi agredido pela mulher, Krista Glover, que entretanto foi detida.Tudo aconteceu no último sábado, numa casa arrendada pelos Glover durante o torneio. A polícia acudiu ao local na sequência de uma forte discussão entre o casal, motivada pelo facto de o jogador, de 38 anos, ter entregue um cartão com 78 pancadas, ficando fora luta pela vitória no torneio. "Quando faço uma má ronda, a Krista discute comigo, diz-me que sou um perdedor, um cobarde e que é melhor que comece a ganhar porque senão ela e os miúdos podem deixar-me e eu nunca mais vejo os meus filhos", contou o golfista, que mesmo assim pediu para que não prendessem a mulher.