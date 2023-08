Golfista preso por atirar a mulher contra uma parede

O golfista norte-americano Erik Compton foi preso depois de ter atirado a mulher contra uma parede em casa do casal, na Flórida, durante uma discussão.



Compton, que compete no circuito PSG e foi segundo no US Open de 2014, terá tido uma discussão com Yessinia Gonzalez sobre "problemas na relação", segundo contou a polícia, quando a dada altura ela fez uso do telemóvel para começar a gravar o que estava a acontecer.



O golfista, de 43 anos, não gostou, retirou-lhe o telefone das mãos, atirando-o para a piscina. Depois, segundo relata a imprensa, Erik Compton agarrou a mulher pelos ombros e atirou-a contra uma parede. Yessinia terá sofrido alguns hematomas no braço esquerdo.



Ela saiu da residência e dirigiu-se a casa de uma amiga, onde chamou a polícia. Pouco depois o jogador foi preso, recusando-se a falar com a polícia sobre o assunto.



Compton é um dos mais conhecidos sobreviventes de cardiomiopatia viral, tendo sido sujeito a dois transplantes cardíacos, o último quando tinha 28 anos.



É profissional desde 2001 e nunca ganhou qualquer torneio. Amealhou perto de 5 milhões de dólares em prémios e o 71.º lugar foi a sua melhor posição no ranking mundial.