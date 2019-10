Golfista Ricardo Santos segue em nono no Foshan Open

O português Ricardo Santos terminou esta quinta-feira na nona posição a primeira volta do Foshan Open, na China, prova do circuito 'challenge' do golfe europeu.Ricardo Santos fechou a volta com 67 pancadas (cinco abaixo do par), marcando um 'eagle' (duas abaixo), cinco 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).José-Filipe Lima terminou a volta no grupo dos classificados na posição 93, com 74 'shots' (dois acima), depois de entregar um cartão com um 'birdie' e três 'bogeys'.O torneio é liderado pelo inglês Ben Stow, que segue com 64 pancadas (oito abaixo).