Golfista Stephen Ferreira passa cut em challenge na África do Sul

O português Stephen Ferreira passou esta sexta-feira o cut do Limpopo Championship, prova do circuito challenge de golfe, que decorre na África do Sul, com um total de 140 pancadas (quatro abaixo do par do campo).

Stephen Ferreira, que na primeira volta cumpriu o percurso com 68 pancadas (quatro abaixo), igualou esta sexta-feira o par (72), num dia em que esteve mais irregular, com um eagle (duas pancadas abaixo do par do buraco) e dois birdies (uma abaixo), resultados anulados pelos quatro 'bogeys' (uma acima).

Quem já não vai participar nas duas voltas do fim de semana é Ricardo Gouveia, o outro português em prova, que, apesar de ter melhorado substancialmente a sua prestação esta sexta-feira - efetuou 69 pancadas (três abaixo) -, não conseguiu anular o mau resultado de quinta-feira, em que fez 76 (quatro acima), terminando a prova com um total de 145 pancadas, uma acima do par do campo.

O torneio, da segunda divisão do golfe europeu, é liderado pelos sul-africanos Jacques Kruyswijk e Louis de Jager, ambos com 131 pancadas (13 abaixo do par).