Stephen Ferreira sobe 27 posições no Open da Cidade do Cabo

O português Stephen Ferreira subiu esta sexta-feira 27 posições no Open da Cidade do Cabo e integra o grupo dos golfistas no 22.º lugar, após terminar a segunda volta com um agregado de 141 pancadas, três abaixo do par.

Stephen Ferreira, que segue empatado com outros três golfistas, completou o segundo dia da prova na África do Sul com 68 shots, quatro abaixo do par, registando seis birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima).

Já Ricardo Melo Gouveia desceu 33 lugares, para o 164.º posto, e acabou por ficar fora do 'cut', com um agregado de 150 pancadas, seis acima do par, registando na segunda volta dois 'birdies', dois bogeys e um duplo bogey (duas acima).

O Open da Cidade do Cabo, prova pontuável para o Challenge Tour, prossegue até domingo e é liderado por um golfista da casa, o sul-africano Daniel van Tonder, com um total de 133 shots, 11 abaixo do par.