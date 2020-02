Golfista Stephen Ferreira terceiro na primeira volta do Pro-Am da África do Sul

O português Stephen Ferreira concluiu esta quinta-feira na terceira posição a primeira volta do Pro-Am da África do Sul, prova do circuito challenge de golfe, na qual Ricardo Melo Gouveia ocupa a 147.ª posição.

A prova é disputada simultaneamente em três campos, tendo hoje Stephen Ferreira cumprido a volta ao campo de Montagu, de par 72, em 64 pancadas, numa volta em que efetuou nove birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), contra apenas um 'bogey (uma acima).

Já Ricardo Melo Gouveia, que competiu no mesmo campo de Montagu e efetuou 75 pancadas, três acima, num dia em que fez quatro birdies, cinco bogeys e um duplo-bogey.

A prova é liderada pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout, que competiu no campo de Outeniqua e fez a volta em 61 pancadas (11 abaixo do par), sendo seguido a duas pancadas pelo espanhol Santiago Tarrio Ben, que fez duas abaixo do par no campo de Montagu.