Golfista sul-africano Victor Lange infetado com coronavírus

O sul-africano Victor Lange é o primeiro golfista do circuito profissional infetado com Covid-19, anunciou esta quinta-feira o praticante, que regressou a 9 de março a Joanesburgo, após jogar um torneio em Mazatlán, no México.

O caso marca a primeira infeção de um jogador do PGA Tour, confirmado depois de Lange ter feito um teste por precaução, na sequência de uma consulta médica, e, apesar de ter testado positivo, o golfista não tem sintomas, mantendo-se em quarentena, em casa.

O PGA Tour anunciou hoje que vai alertar todos aqueles com quem o sul-africano possa ter contactado no México, na terceira prova disputada pelo golfista em 2020, depois de dois Open na África do Sul.