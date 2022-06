Golfistas norte-americanos Morikawa e Dahmen lideram US Open após segundo dia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os norte-americanos Collin Morikawa e Joel Dahmen partilham a liderança do Open dos Estados Unidos de golfe após a segunda volta, que encerrou na sexta-feira em Brookline, no Massachusetts.

Os dois jogadores totalizam 135 pancadas (cinco abaixo do PAR), Morikawa depois de juntar 66 (quatro abaixo) no segundo dia às 69 (uma abaixo) do primeiro e Dahmen após somar 67 shots (três abaixo) a abrir e 68 (dois abaixo) na segunda volta.

Na sexta-feira, Morikawa somou cinco birdies (uma pancada abaixo do PAR) e um bogey (uma acima), enquanto Dahmen marcou quatro birdies e dois bogeys.

Morikawa e Dahmen lideram com apenas uma pancada de vantagem sobre um quinteto, que inclui o espanhol Jon Rahm, vencedor do US Open em 2021, e o norte-irlandês Rory McIlroy, antigo número um mundial e vencedor de quatro majors, o último em 2014.

Os anfitriões Hayden Buckley, Aaron Wise e Beau Hossler também seguem a uma pancada da frente.

Na luta, no grupo dos oitavos classificados, a apenas duas dos dois primeiros, seguem mais cinco jogadores norte-americanos, entre os quais o líder do ranking mundial, Scottie Scheffler, que somou 67 pancadas na segunda volta.